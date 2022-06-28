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56 минут назад

Дэвид Мэмет снимет фильм о причастности мафии к убийству Кеннеди

Кино-Панкиещё 1

Режиссёр и сценарист Дэвид Мэмет запланировал съёмки детективной драмы «Два дня/1963». Фильм будет рассказывать о связях 35-го президента США Джона Кеннеди с мафиози Сэмом Джанкана.

Дэвид Мэмет снимет фильм о причастности мафии к убийству Кеннеди
Фото: Кино-панкКино-панк

О контактах президента с преступными кланами рассказал Николас Челоцци – племянник Сэма Джанкана. Он попытался сам подготовить сценарий для фильма, но Дэвид Мэмет посчитал, что текст нуждается в серьёзной переработке и, фактически, заново написал сценарий. Действие фильма будет разворачиваться за два дня до выстрелов в Далласе, когда Кеннеди объявил, что собирается бросить вызов организованной преступности, умолчав о том, что она помогла ему выиграть на выборах.

Насколько правдоподобна эта версия – неизвестно. Сам Дэвид Мэмет не скрывает, что хочет снять красивую художественную сплетню.

Фильмы,Дэвид Мэмет,Джон Кеннеди,
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