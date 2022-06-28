Дэвид Мэмет снимет фильм о причастности мафии к убийству Кеннеди

О контактах президента с преступными кланами рассказал Николас Челоцци – племянник Сэма Джанкана. Он попытался сам подготовить сценарий для фильма, но Дэвид Мэмет посчитал, что текст нуждается в серьёзной переработке и, фактически, заново написал сценарий. Действие фильма будет разворачиваться за два дня до выстрелов в Далласе, когда Кеннеди объявил, что собирается бросить вызов организованной преступности, умолчав о том, что она помогла ему выиграть на выборах.