Сиквел фильма «Охотники за привидениями» покажут в конце 2023 года

Каких-либо сюжетных подробностей у продолжения пока нет, однако создатели оригинального фильма Гил Кинан и Джейсон Райтман уже намекали, что зрителей ждёт прямое продолжение «Наследников». Судя по всему, к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби) — и они вновь сразятся с привидениями.