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58 минут назад

Сиквел фильма «Охотники за привидениями: Наследники» покажут в конце 2023 года

Чемпионат.com

Sony Pictures объявила дату выхода продолжения фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Мировая премьера картины состоится 20 декабря 2023 года.

Сиквел фильма «Охотники за привидениями» покажут в конце 2023 года
Фото: чемпионат.comчемпионат.com

Каких-либо сюжетных подробностей у продолжения пока нет, однако создатели оригинального фильма Гил Кинан и Джейсон Райтман уже намекали, что зрителей ждёт прямое продолжение «Наследников». Судя по всему, к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби) — и они вновь сразятся с привидениями.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоялась в ноябре 2021 года. Лента собрала $ 197 млн при бюджете в $ 75 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков. Фильм понравился и нашей редакции: «Наследники» — редкий пример того, как надо возвращать культовую классику.

Фильмы,Наследники,Джейсон Райтман,Пол Радд,Кэрри Кун,
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