Третий сезон «Харли Квинн» начнется уже 28 июля

Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится ровно через месяц, 28 июля. Теперь сериал будет выходить на HBO Max, а вот в России его показ под вопросом. Ранее проект прокатывал «Кинопоиск».
Всего ожидается 10 эпизодов, причём название каждого из них уже представили:
Анимационный сериал «Харли Квинн» отличается обилием юмора, взрослыми темами и высоким рейтингом. Его не советуют смотреть детям — точнее, практически запрещают. События шоу разворачиваются в собственной вселенной и не связаны ни с какими другими проектами DC.