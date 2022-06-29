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2 часа назад

Третий сезон «Харли Квинн» начнется уже 28 июля

Чемпионат.com

Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится ровно через месяц, 28 июля. Теперь сериал будет выходить на HBO Max, а вот в России его показ под вопросом. Ранее проект прокатывал «Кинопоиск».

Третий сезон «Харли Квинн» начнется уже 28 июля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всего ожидается 10 эпизодов, причём название каждого из них уже представили:

Анимационный сериал «Харли Квинн» отличается обилием юмора, взрослыми темами и высоким рейтингом. Его не советуют смотреть детям — точнее, практически запрещают. События шоу разворачиваются в собственной вселенной и не связаны ни с какими другими проектами DC.

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