Вуди Аллен планирует завершить карьеру

Известный всему миру режиссер Вуди Аллен задумался о завершении своей профессиональной карьеры, об этом сообщает агентство Reuters.
Звезда кинематографа отметил, что осенью он планирует начать работу над новым проектом, после чего, возможно, перестанет снимать новые картины.
«Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре-шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится», — объяснил свою позицию режиссер.
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