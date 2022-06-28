Вуди Аллен планирует завершить карьеру

«Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре-шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится», — объяснил свою позицию режиссер.