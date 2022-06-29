Стал известен актерский состав дорамы AZNBBGRL

Американский кабельный и спутниковый телеканал Freeform набрал основной актерский состав для своей пилотной драмы (дорамы) AZNBBGRL, действие которой происходит в районе Маленького Сайгона в Южной Калифорнии.

Кэти Буи, Линн Ким До и Джазель Вильянуэва сыграют главные роли трех американских подростков азиатского происхождения в истории взросления от Натали Чайдес ("Бортпроводница"), Динь Тай ("Ву-Тан: Американская сага") и Кая Ю Ву. Квентин Нгуен-Дуй, Алехандро Акара, Одри Хьюн и Кэт Ли сыграют также главные роли. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Тремя главными героинями движет желание освободиться от ожиданий поколений и занять свое место в мире. Они находят выход и формируют между собой более тесную связь, чем семья. Но вместе с тем спутываются с уличной бандой, которая предлагает им решить из проблемы.