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4 часа назад

Российского режиссера пригласили в американскую киноакадемию

Мария Каткова

Российского режиссера Антона Дьякова пригласили вступить в американскую академию кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает ТАСС.

Российского режиссера пригласили в американскую киноакадемию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В этом году работа режиссера "Боксбалет" была номинирована на "Оскар", но проиграла другому анимационному фильму.

"Американская академия кинематографических искусств и наук расширяет число приглашений по вступлению в организацию до 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф", — говорится в заявлении киноакадемии.

Приглашения были высланы режиссерам из 53 стран, в их число вошли победители и номинанты "Оскара".

Ранее сообщалось, что Marvel переснимет "Секретное вторжение" из-за России.

Фильмы,Оскар,Антон Дьяков,
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