Российского режиссера пригласили в американскую киноакадемию

Российского режиссера Антона Дьякова пригласили вступить в американскую академию кинематографических искусств и наук. Об этом сообщает ТАСС.
В этом году работа режиссера "Боксбалет" была номинирована на "Оскар", но проиграла другому анимационному фильму.
"Американская академия кинематографических искусств и наук расширяет число приглашений по вступлению в организацию до 397 артистов и деятелей, которые отличились своим вкладом в кинематограф", — говорится в заявлении киноакадемии.
Приглашения были высланы режиссерам из 53 стран, в их число вошли победители и номинанты "Оскара".
Ранее сообщалось, что Marvel переснимет "Секретное вторжение" из-за России.