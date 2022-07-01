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1 час назад

Панин снял фильм «Я вернулся», где сыграл главную роль

runews24.ruиещё 1

Актер Алексей Панин снял киноленту в жанре боевика под названием «Я вернулся», в которой исполнил главную роль. Картина отсылает зрителей к работам российского актера в 1990-е годы. В новом боевике Пани исполнил роль влиятельного бандита.

Панин снял фильм «Я вернулся», где сыграл главную роль
Фото: runews24.rurunews24.ru

В съемках фильма также приняли участие Владимир Епифанцев, дочь Панина Алиса и Никита Джигурда. Для Панина картина стала первой режиссерской работой.

Фильм снимался в России, однако его премьера состоится в Испании. По словам Панина, творческий вечер актера и показ фильма пройдут в Валенсии.

Фильмы,Алексей Панин,Никита Джигурда,Владимир Епифанцев,
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