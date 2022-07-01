Панин снял фильм «Я вернулся», где сыграл главную роль

Актер Алексей Панин снял киноленту в жанре боевика под названием «Я вернулся», в которой исполнил главную роль. Картина отсылает зрителей к работам российского актера в 1990-е годы. В новом боевике Пани исполнил роль влиятельного бандита.

В съемках фильма также приняли участие Владимир Епифанцев, дочь Панина Алиса и Никита Джигурда. Для Панина картина стала первой режиссерской работой.