9 детских мультфильмов для взрослых

И сколько не повторяй, что анимация — это не априори продукт для детей, столько найдётся тех, кто в это не верит. Да и ладно. Сегодня Тлум.Ру идёт от обратного.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Рассказываем о 9 детских мультфильмах, полезных взрослой аудитории. Коротко — в одно строчку, — напомним о сюжете, объясним, чем нравится та или иная история детям и обязательно подскажем, почему взрослым не стоит проходить мимо и обязательно смотреть мультфильм. А вот уж в компании ли детей это делать — дело сугубо ваше.

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О чём: о том, как огр Шрек в компании Осла решил принцессу Фиону спасти от многолетнего заточения в замке, охраняемом драконом.

Почему любят дети: за юмор, нетипичного главного героя и мораль, связанную с внешним видом. Оказывается, хмурость идеально сочетается с уникальным видением мира и Шрек тому замечательное доказательство.

Почему важно посмотреть взрослым: узнать, сколько сказок могут одновременно и уютно уместиться рядом с собой, проверить собственную мнительность и чувство юмора, а заодно и чувство прекрасного. В общем, у Шрека и Фионы, так-то, целая франшиза и если вы ещё не успели в неё окунуться, то у нас всего один вопрос: как вы это смогли?

О чём: школьник Майлз поступает в новую школу, получает укус от необычного паука и встречается с компанией суперегероев-пауков из других вселенных; спасать все намереваются измерение Майлза.

Почему любят дети: за яркое исполнение, потрясающие шутки и возможность с лёгкостью погрузиться в вымышленную реальность, где героем становится каждый, даже тот, у кого особенных способностей не наблюдается. Да-да, мы про тётушку Мэй в том числе.

Почему важно посмотреть взрослым: из-за отношений внутри семьи Майлза. Неплохо будет оценить, как на всех нас в юном возрасте влияет наличие родительской фигуры — и здесь речь идёт не только о настоящем отце Майлза, наставник Питер Паркер отлично выступил в роли родителя, пусть не самого удачливого и даже страдающего от проблем со спиной.

О чём: крольчиха Джуди отправляется в Зверополис с целью стать крутой полицейской. Ряд неприятностей знакомит её с плутом-лисом Ником. Вместе герои расследуют тайный заговор, удивляясь его участникам.

Почему любят дети: за счёт динамичного главного дуэта из отличницы и смутьяна, также важным моментом становится обилие разнообразных животных, умудряющихся жить в мире и относительном согласии.

Почему важно посмотреть взрослым: если вы устали и кажется, будто весь мир настроился против вашей персоны — обязательно включайте мультфильм. Он показывает ценность разговоров и умения довериться — хотя бы ненадолго! — другому человеку. Учитесь у Джуди, иногда полезно расслабиться и плыть по течению, не пытаясь грести в другую сторону.

О чём: девушка Софи встречает Хаула — легендарного ловеласа и по совместительству владельца ходячего замка. Заклятие меняет внешность Софии, что влияет на всех жителей необычного дома.

Почему любят дети: за трогательную историю любви и то, как чудно уживаются вместе технологический прогресс и магия.

Почему важно посмотреть взрослым: вспомнить, как веления сердца не сходятся с необходимостью принимать верные решения. История эта полезна и тем, чьё сердце успело зачерстветь и вы сами это ощущаете, но никак не понимаете, что сделать для исправления ситуации. Софи подскажет всем и каждому и сделает это с успехом.

О чём: юный викинг Иккинг настоящая белая ворона — пока все жители острова Олух упиваются погоней за драконами, герой изобретает странные штуки, да ещё и летающего врага умудряется «подлатать».

Почему любят дети: из-за дружбы Иккинга и Беззубика, сильной и бесстрашной Астрид и общего позитивного настроения мультфильма, в котором за самой тёмной ночью обязательно наступает яркий и живительный рассвет.

Почему важно посмотреть взрослым: оценить разницу во взглядах между подростками и детьми и вспомнить, как важно поддерживать начинания детей. Вот вы думаете, что уже упустили все шансы — переставайте. Впитывайте позитивные уроки франшизы, она покажет, что выстроить доверительные отношения можно всегда, старайтесь и работайте над собой.

О чём: пианист-учитель Джо по несчастливой случайности впадает в кому. Его душа попадает в другой мир, откуда герой старается вернуться обратно в своё тело, ведь человеческие земные дела даже близко не закончены.

Почему любят дети: за реалистичность изображения, чумовую Душу-22, настоящую бунтарку. Отдельно младшей аудитории нравится возможность разглядеть мир, откуда каждая душа начинает свой путь.

Почему важно посмотреть взрослым: определиться со своими приоритетами и целями, осознать, что достичь каждой не получится ни у кого за одну жизнь. Маленькая доля смирения в неизбежностью окончания жизни не испортит настроение и направит в верную сторону, когда дело касается «хочу», «могу» и «надо».

О чём: жительницы куриной фермы, уставшие от диктатуры человека, решают вырваться из чужих рамок и начать нормальную и самостоятельную жизнь.

Почему любят дети: из-за пластилиновой анимации (у мультфильма, кстати, скоро появится сиквел — читайте подробности), добрых и поддерживающих отношений между героинями.

Почему важно посмотреть взрослым: оценить возможности анимации без малого 20-летней давности. По секрету напомним, что этот мультфильм является большой такой отсылкой на некоторые исторические события, что лишний раз послужит удивлению способности людей фантазирующих менять некоторые составляющие и даже так оставлять важный посыл неизменным. Свобода требуется всем!

О чём: лис-семьянин Фокс намеревается вступить с тремя фермерами в неравную схватку за их продовольствие, в чём уговаривает поучаствовать свою семью и друзей.

Почему любят дети: потому что харизматичный Фокс, обладая характером-зажигалочкой, подбивает взрослых персонажей совершать глупости, особо не задумываясь о последствиях, чем очень напоминает неугомонного ребёнка.

Почему важно посмотреть взрослым: ради видения сказки Роальда Даля глазами Уэса Андерсона — одного из самых ярких режиссёров современности, обожающего симметрию, медленные шутки и многие другие вещи, открывающиеся при просмотре кукольной сказки.

О чём: школьница, отличница, фанатка бойсбенда, примерная дочка своих родителей — кто она? Мэй Ли. И может как совмещать несовместимое, так и обращаться в панду.

Почему любят дети: за настоящий подростковый драйв, реалитичность в необходимости прятать от родителей персональные секреты и яростную любовь к каким-то увлечениям. Не спорим, что кто-то из юных зрителей испытал к Мэй Ли настоящую зависть из-за возможности перекидываться в панду!

Почему важно посмотреть взрослым: для осознания необходимости возведения здоровых личных границ между членами семьи. То, как Мэй Ли принимала себя в новом образе, станет подспорьем, если у вашего чада возникнут проблемы, связанные со внешностью. Принимать себя в любой возрасте такими, какие вы есть, рекомендуем строго с гордо поднятой головой и никак иначе.