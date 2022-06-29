Фильмы на английском, которые стоит посмотреть в оригинале

Изучать иностранный язык только по учебникам все равно, что отправляться в плавание против течения. Закрывая учебник, вы абстрагируетесь от всякой связи с изучаемым языком. Для того чтобы этого избежать, смотрите фильмы в оригинале — погружайтесь в языковую среду и полноценно используйте полученные знания. Переводчик, лингвист и эксперт в области обучения английскому языку Диана Белан рассказала «Вечерней Москве» о трех фильмах на английском языке, которые непременно нужно посмотреть в оригинале, а также дала советы, как это сделать правильно.

Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп" Кадр из фильма "Форрест Гамп"

Эти фильмы позволят обогатить речь, улучшат понимание речи носителей на слух, кроме того, они идеально подойдут для того, чтобы просто приятно провести время.

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The Devil Wears Prada («Дьявол носит Prada»)

Легкая драматическая комедия рассказывает о том, как непросто выживать в мире моды и что порой приходится принести в жертву. На каждом витке сюжета вы встретите разнообразные речевые обороты, сленг, а также знакомые слова, которые как настоящие модницы на подиуме продемонстрируют новые значения во всем их блеске и утонченности. Этот фильм особенно придется по душе молодой целеустремленной аудитории, которая ценит стиль, моду и светские тусовки.

The Proposal («Предложение»)

Американская романтическая комедия и просто отличный семейный фильм о карьеристке, которая решает вопрос своей высылки в Канаду и увольнении весьма неожиданным способом. Легкая картина насыщена не только разговорными фразами на тему делового общения, семейных взаимоотношений, но и юмористическими реакциями героев.

Forrest Gump («Форрест Гамп»)

Кто-то называет этот культовый фильм, в котором главный герой, сидя на автобусной остановке, рассказывает историю своей необыкновенной жизни случайным прохожим, драмой, кто-то считает, что это мелодрама.

Услышав простую и бесхитростно рассказанную историю, вы совершите небольшое путешествие в прошлое, узнаете как жили американцы разных социальных слоев, какие исторические события происходили и какие сферы жизни обычных людей они затрагивали, получите возможность применить свой словарный запас и освоите фразы, ставшие классикой в англоязычном сообществе.

Life is like a box of chocolate. You never know what you’re gonna get. Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что получишь.

Как правильно смотреть фильмы с субтитрами

— Стоит ли смотреть фильмы с русскими или английскими субтитрами, чтобы получить желаемую конфетку? Смотреть фильмы с субтитрами - это то же самое, что учиться плавать с нарукавниками: с ними вы увереннее войдете в воду, но они не помогут вам плыть, поэтому избавьтесь от них побыстрее,

— советует Белан.

Специалист также дала несколько рекомендаций, которых стоит придерживаться:

— Если у вас недостаточно высокий уровень владения языком, начните с субтитров на русском языке. При этом внимательно слушайте и сравнивайте с тем, что написано в субтитрах: записывайте новые слова, прокручивайте фрагменты снова и снова, — говорит эксперт. — Чувствуете, что понимаете половину услышанного – включайте субтитры на английском. Так вы будете слышать и читать на одном и том же языке.

Если вы понимаете, что смысл ускользает — остановите фильм, посмотрите перевод незнакомых слов в словаре. Это будет полезно для повышения уровня владения языком, советует Диана Белан. По ее словам, в случае, если при помощи субтитров вы уже понимаете 75 процентов речи носителей, стоит убрать их, но продолжать фиксировать и переводить новые слова и фразы.