Netflix выделит $200 млн на фильм от режиссеров «Мстители: Финал»

Фантастическая антиутопия «Электрический штат» с Милли Бобби Браун будет экранизирована при участии Netflix, который выделит на эти цели $200 млн.

Фото: Kinobugle Kinobugle

Как сообщает THR, стриминг в течение полугода вел переговоры о том, чтобы получить проект. Ранее за производство отвечала студия Universal, но ее смутил слишком раздувшийся бюджет.

Режиссировать будут братья Джо и Энтони Руссо, снявшие несколько фильмов для Marvel, включая «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Ранее они числились продюсерами, а постановщиком был назначен Андрес Мускетти, но он оставил производство, отправившись делать «Флэша» для DC.

Теперь, когда дело сдвинулось с мертвой точки, стало известно, что одну из главных ролей может исполнить Крис Пратт. Сообщается, что он ведет переговоры, но вероятнее всего, они завершаться его согласием.

Сценарий экранизации напишут традиционные сценаристы братьев Руссо Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

В основу фильма будет положен графический роман Саймона Столенхага. Действие происходит в антиутопическом будущем, где эстетика ретро сочетается с новейшими технологиями. Главная героиня – осиротевшая девушка, которая отправляется в путешествие через страну, чтобы найти своего младшего брата. Компанию ей составляют милый робот и эксцентричный бродяга.