Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
1 час назад

Netflix выделит $200 млн на фильм с Милли Бобби Браун от режиссеров «Мстители: Финал»

Kinobugle.ru

Фантастическая антиутопия «Электрический штат» с Милли Бобби Браун будет экранизирована при участии Netflix, который выделит на эти цели $200 млн.

Netflix выделит $200 млн на фильм от режиссеров «Мстители: Финал»
Фото: KinobugleKinobugle

Как сообщает THR, стриминг в течение полугода вел переговоры о том, чтобы получить проект. Ранее за производство отвечала студия Universal, но ее смутил слишком раздувшийся бюджет.

Режиссировать будут братья Джо и Энтони Руссо, снявшие несколько фильмов для Marvel, включая «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Ранее они числились продюсерами, а постановщиком был назначен Андрес Мускетти, но он оставил производство, отправившись делать «Флэша» для DC.

Теперь, когда дело сдвинулось с мертвой точки, стало известно, что одну из главных ролей может исполнить Крис Пратт. Сообщается, что он ведет переговоры, но вероятнее всего, они завершаться его согласием.

Сценарий экранизации напишут традиционные сценаристы братьев Руссо Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

В основу фильма будет положен графический роман Саймона Столенхага. Действие происходит в антиутопическом будущем, где эстетика ретро сочетается с новейшими технологиями. Главная героиня – осиротевшая девушка, которая отправляется в путешествие через страну, чтобы найти своего младшего брата. Компанию ей составляют милый робот и эксцентричный бродяга.

Съемки должны начаться в октябре в Атланте.

Фильмы,Мстители: Финал,Флэш,Мстители: Война бесконечности,Андрес Мускетти,Бобби Браун,Энтони Руссо,Крис Пратт,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители