Ложь, интриги и измены: фильмы об изнанке жизни монархов

1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер, которой суждено было стать Королевой людских сердец. В дань памяти Леди Ди «Рамблер» собрал фильмы об изнанке жизни представителей королевских семей.
Историческая драма с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон о честолюбивых сестрах, которые борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования.
В 11 лет Виктория осознала, что ей предначертано стать королевой Британской Империи. Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Виктория пробыла на троне больше 63 лет, но для нее самые счастливые годы — те, что она любила и была любима. В главных ролях: Эмили Блант и Руперт Френд.
Мега-дуэт Колина Ферта и Джеффри Раша в фильме о логопеде-самоучке, который готовит будущего британского короля Георга VI к публичной речи. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, герцог начинает свои непростые занятия со специалистом.
Байопик об актрисе Грейс Келли, которая была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако. Фильм расскажет о том, как она пыталась сделать непростой выбор: вернуться в кино или спасти княжество. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман.
Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру? Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Джек Фартинг.