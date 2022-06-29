Ложь, интриги и измены: фильмы об изнанке жизни монархов

1 июля 1961 года родилась Диана Спенсер, которой суждено было стать Королевой людских сердец. В дань памяти Леди Ди «Рамблер» собрал фильмы об изнанке жизни представителей королевских семей.

Фото: Кадр из фильма "Спенсер" Кадр из фильма "Спенсер"

«Еще одна из рода Болейн» (2008)

Историческая драма с Натали Портман и Скарлетт Йоханссон о честолюбивых сестрах, которые борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования.

«Молодая Виктория» (2009)

В 11 лет Виктория осознала, что ей предначертано стать королевой Британской Империи. Еще совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Виктория пробыла на троне больше 63 лет, но для нее самые счастливые годы — те, что она любила и была любима. В главных ролях: Эмили Блант и Руперт Френд.

«Король говорит!» (2010)

Мега-дуэт Колина Ферта и Джеффри Раша в фильме о логопеде-самоучке, который готовит будущего британского короля Георга VI к публичной речи. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, герцог начинает свои непростые занятия со специалистом.

Кадр из фильма "Король говорит!"

«Принцесса Монако» (2014)

Байопик об актрисе Грейс Келли, которая была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако. Фильм расскажет о том, как она пыталась сделать непростой выбор: вернуться в кино или спасти княжество. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман.

Кадр из фильма "Принцесса Монако"

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы» (2021)

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру? Главные роли исполнили Кристен Стюарт и Джек Фартинг.