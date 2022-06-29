Что посмотреть, если чувствуешь себя одиноким

Кто-то смотрит только новинки, а кому-то нравится выбирать фильмы по настроению. Погрустить или, наоборот, развеселиться можно с одним из этих фильмов. "Рамблер" предлагает свою подборку для тех, кто внезапно почувствовал себя одиноким.

Фото: Кадр из фильма "Там, где живут чудовища" Кадр из фильма "Там, где живут чудовища"

Там, где живут чудовища

Кадр из фильма "Там, где живут чудовища"

Что будет, если поссориться с мамой и убежать из дома? Вообще-то так лучше не делать, ведь на остров со странными и прекрасными существами можно попасть только, если ты в кино.

Она

Кадр из фильма "Она"

Писатель влюбляется в операционную систему. Как это возможно? А очень просто ведь уровень развития искусственного интеллекта достиг той ступени, когда он становится способен заменить человека. Фильм получил пять номинация на премию "Оскар" и выиграл в номинации "За лучший сценарий".

В диких условиях

Кадр из фильма "В диких условиях"

Роуд-муви для тех, кто хочет все бросить и рвануть хоть куда-нибудь, но в силу разных обстоятельств не может это сделать. Что остается? Включать кино и проживать все эти эмоции вместе с героями.

Трудности перевода

Кадр из фильма "Трудности перевода"

Обаятельный Билл Мюррей и юная Скарлетт Йохансон так органично смотрятся в кадре, что этот фильм хочется пересматривать в определенном настроении. Именитый актер и скучающая женщина встречаются в баре и еще не знают, какие приключения их ждут.

Гравитация

Кадр из фильма "Гравитация"