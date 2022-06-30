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32 минуты назад

Мечта каждой женщины: фильмы про альфа-самцов

Катерина Саломе

Влюбившись, настоящий мужчина сделает все, чтобы завоевать избранницу. «Рамблер» сделал подборку фильмов о напористых альфа-самцах, главная цель которых — покорить возлюбленную.

Мечта каждой женщины: фильмы про альфа-самцов
Фото: Кадр из фильма «Значит война»Кадр из фильма «Значит война»

«Затерянный город» (2022)

Кадр из фильма «Затерянный город» (2022)

Лоретта Сейдж — популярная писательница, которая пишет захватывающие приключенческие романы. Их главным героем является бесстрашный Дэш, который покорил сердца миллионов поклонниц. Каждая девушка мечтала бы оказаться рядом с этим парнем. Образ героя романа успешно воплощает модель Алан. Он отважен не только на страницах книги, но и в реальной жизни. Алан отправляется спасать Лоретту, оказавшуюся в плену у миллиардера, который убежден в том, что описанные в последней книге сокровища действительно существуют.

«Значит война» (2012)

Кадр из фильма «Значит война»

Секретные агенты и лучшие друзья Франклин Фостер и Так Хенсон приезжают в Гонконг. Их цель — расстроить планы международного террориста и преступника Генриха, который начал массово скупать оружие для своей новой операции. После того, как миссия провалилась, от скуки Так подсаживается на сайт знакомств и находит для себя пассию. Девушку зовут Лоран Скотт, она занимается тестированием продуктов. После очень приятного свидания они находят общий язык, но вскоре Франклин внезапно знакомится с новой подругой друга. В итоге оба героя влюбляются в нее.

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003)

Журналистке Энди Андерсон начальник поручает написать статью о том, чем обычно пользуются девушки, чтобы отвадить от себя надоевшего им парня. На выполнение заданию у нее всего 10 дней. Энди необходимо найти мужчину, влюбить в себя, а затем испытать на несчастном все выкрутасы, к которым прибегают женщины, чтобы избавиться от ухажера. На вечеринке она знакомится с рекламным агентом Бенджамином Бэрри, находился в поисках «жертвы». Он заключил пари с боссом на новый контракт, что за 10 дней влюбит в себя любую девушку.

Фильмы,Как отделаться от парня за 10 дней,Энди Андерсон,
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