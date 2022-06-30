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1 час назад

Количество работающих кинозалов в России сократилось на треть

Vse42.ruиещё 3

В России становится все меньше работающих кинозалов, что обусловлено отсутствием зарубежных новинок.

Количество работающих кинозалов в России сократилось на треть
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам аналитиков, больше трети российских кинозалов перестали работать на фоне отсутствия иностранных премьер. Отмечается, что зачастую кинотеатры просто закрывают в будни какие-то помещения и открывают лишь в выходные, однако некоторые простаивают уже на протяжении трех месяцев.

Кроме того, прогнозируется ухудшение ситуации, поскольку традиционно летом прибыль приносили голливудские фильмы, которые на данный момент в России не демонстрируются.

Согласно статистике Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), число кинозалов, показавших в сутки хотя бы один фильм в будние дни, было на треть меньше в июне, чем в начале года (3,6 тысячи залов против 5,7 тысячи – падение 36%). В свою очередь, в выходные показатели не так выраженно уменьшены – 21%, пишет "Коммерсант".

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