Количество работающих кинозалов в России сократилось на треть

В России становится все меньше работающих кинозалов, что обусловлено отсутствием зарубежных новинок.

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По словам аналитиков, больше трети российских кинозалов перестали работать на фоне отсутствия иностранных премьер. Отмечается, что зачастую кинотеатры просто закрывают в будни какие-то помещения и открывают лишь в выходные, однако некоторые простаивают уже на протяжении трех месяцев.

Кроме того, прогнозируется ухудшение ситуации, поскольку традиционно летом прибыль приносили голливудские фильмы, которые на данный момент в России не демонстрируются.