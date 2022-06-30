Количество работающих кинозалов в России сократилось на треть

В России становится все меньше работающих кинозалов, что обусловлено отсутствием зарубежных новинок.
По словам аналитиков, больше трети российских кинозалов перестали работать на фоне отсутствия иностранных премьер. Отмечается, что зачастую кинотеатры просто закрывают в будни какие-то помещения и открывают лишь в выходные, однако некоторые простаивают уже на протяжении трех месяцев.
Кроме того, прогнозируется ухудшение ситуации, поскольку традиционно летом прибыль приносили голливудские фильмы, которые на данный момент в России не демонстрируются.
Согласно статистике Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), число кинозалов, показавших в сутки хотя бы один фильм в будние дни, было на треть меньше в июне, чем в начале года (3,6 тысячи залов против 5,7 тысячи – падение 36%). В свою очередь, в выходные показатели не так выраженно уменьшены – 21%, пишет "Коммерсант".