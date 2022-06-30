Героине Марго Робби придется отбиваться от харассмента в фильме "Барби", где она играет титульную роль. Об этом сообщает Hollywood Life.
В прессу попали кадры, на которых коллега по съемочной площадке шлепает 31-летнюю актрису по ягодицам. Барби разворачивается и наносит мужчине удар, после чего он картинно падает, с него слетает кепка. Кен, персонаж Райана Гослинга, в это время громко смеется.
Ранее были опубликованы новые кадры со съемок полнометражного фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг.
На фото играющие роль популярных игрушек Барби и Кена Марго Робби и Райан Гослинг катаются на роликах в яркой неоновой одежде. Сценарий фильма основан на серии игрушек Барби от компании Mattel. Премьера фильма ожидается в 2023 году.