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1 час назад

Марго Робби придется отбиваться от харассмента в фильме "Барби"

Газета.Ru

Героине Марго Робби придется отбиваться от харассмента в фильме "Барби", где она играет титульную роль. Об этом сообщает Hollywood Life.

Робби придется отбиваться от харассмента в фильме "Барби"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В прессу попали кадры, на которых коллега по съемочной площадке шлепает 31-летнюю актрису по ягодицам. Барби разворачивается и наносит мужчине удар, после чего он картинно падает, с него слетает кепка. Кен, персонаж Райана Гослинга, в это время громко смеется.

Ранее были опубликованы новые кадры со съемок полнометражного фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг.

На фото играющие роль популярных игрушек Барби и Кена Марго Робби и Райан Гослинг катаются на роликах в яркой неоновой одежде. Сценарий фильма основан на серии игрушек Барби от компании Mattel. Премьера фильма ожидается в 2023 году.

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