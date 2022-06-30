Героине Марго Робби придется отбиваться от харассмента в фильме "Барби", где она играет титульную роль. Об этом сообщает Hollywood Life.

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В прессу попали кадры, на которых коллега по съемочной площадке шлепает 31-летнюю актрису по ягодицам. Барби разворачивается и наносит мужчине удар, после чего он картинно падает, с него слетает кепка. Кен, персонаж Райана Гослинга, в это время громко смеется.

Ранее были опубликованы новые кадры со съемок полнометражного фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг.