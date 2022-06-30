Топ лучших фильмов для отпуска

Для тех, кто сейчас находится в отпуске или только туда собирается, «Рамблер» собрал классные фильмы, которые настроят на нужный лад и помогут полностью расслабиться.

Фото: Кадр из фильма "Смерть на Ниле" Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

«Большой всплеск» (2015)

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Рок-звезда Марианна Лэйн и ее бойфренд наслаждаются отдыхом на юге Италии, но неожиданно их решает навестить Гарри, бывший любовник Марианны, вместе со взрослой дочерью. Невинный флирт между этой четверкой может обернуться трагедией. В главных ролях: Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Рэйф Файнс.

«Спасатели Малибу» (2017)

Горячий ребут супершоу 90-х о пляжных спасателях, которые случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Хозяйка ночного клуба, по совместительству местный наркобарон, пытается прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и убийствами владельцев земельных участков… В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра Джонас, Александра Даддарио.

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Еще по одной» (2020)

Комедийная драма Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном о компании друзей, решивших выпивать каждый день ради эксперимента и собственного счастья. Они договариваются наблюдать, как алкоголь скажется на их работе и личной жизни, а также устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм взял премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кадр из фильма "Еще по одной"

«Круиз по джунглям» (2021)

Отважная исследовательница дикой природы отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое якобы обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать ее в этом опасном приключении будут младший брат и безбашенный капитан круизного пароходика. Впереди их ожидают не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, расставленные конкурентами. В главных ролях Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

Кадр из фильма "Круиз по джунглям?

«Смерть на Ниле» (2022)

Экранизация еще одной классической истории о детективе Эркюле Пуаро, который берется за расследование загадочного убийства, отвлекаясь от собственного отдыха, на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль Нила. В главных ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли и оскандалившийся Арми Хаммер.