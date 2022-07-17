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1 час назад

Малобюджетные фильмы, которые впечатляют сильнее блокбастеров

Мира Маркина

Многомиллионный бюджет – не гарантия хорошего фильма. Точно так же, как и отсутствие больших вложений не ставит на картине крест. Эти фильмы и режиссеры их снявшие доказывают: чтобы рассказать интересную историю, которую полюбят люди, достаточно нестандартного сценария и талантливых актеров.

Малобюджетные фильмы, которые очень впечатляют
Фото: Кадр из фильма "Маленькая мисс Счастье"Кадр из фильма "Маленькая мисс Счастье"

Подробнее о малобюджетных картинах, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

"Маленькая мисс Счастье", 2006

Семейный роуд-муви, который никого не оставит равнодушным. Обычная американская семья решает исполнить мечту дочки: все вместе они садятся в старый минивэн и отправляются в Калифорнию, чтобы Олив поучаствовала в финале конкурса "Маленькая мисс Счастье".

"Трудности перевода", 2003

Кадр из фильма "Трудности перевода"

Невероятные декорации Токио, Билл Мюррей и Скарлет Йохансон – все, что нужно для отличной киноленты. Американский телеактер, чья слава уже клонится к закату, и девушка, недавно вышедшая замуж, случайно встречаются в Японии, чтобы провести неделю в удивительном городе.

"Одержимость", 2014

Кадр из фильма "Одержимость"

Оскароносная картина Дэмьена Шазелла повествует о барабанщике Эндрю, который мечтает стать великим. Герою улыбается его удача: его замечает дирижер лучшего в стране оркестра. Он пытается заставить Эндрю работать на грани человеческих возможностей, но удастся ли музыканту справиться с этой задачей?

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