Малобюджетные фильмы, которые очень впечатляют

Многомиллионный бюджет – не гарантия хорошего фильма. Точно так же, как и отсутствие больших вложений не ставит на картине крест. Эти фильмы и режиссеры их снявшие доказывают: чтобы рассказать интересную историю, которую полюбят люди, достаточно нестандартного сценария и талантливых актеров.
Подробнее о малобюджетных картинах, которые точно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".
Семейный роуд-муви, который никого не оставит равнодушным. Обычная американская семья решает исполнить мечту дочки: все вместе они садятся в старый минивэн и отправляются в Калифорнию, чтобы Олив поучаствовала в финале конкурса "Маленькая мисс Счастье".
Невероятные декорации Токио, Билл Мюррей и Скарлет Йохансон – все, что нужно для отличной киноленты. Американский телеактер, чья слава уже клонится к закату, и девушка, недавно вышедшая замуж, случайно встречаются в Японии, чтобы провести неделю в удивительном городе.
Оскароносная картина Дэмьена Шазелла повествует о барабанщике Эндрю, который мечтает стать великим. Герою улыбается его удача: его замечает дирижер лучшего в стране оркестра. Он пытается заставить Эндрю работать на грани человеческих возможностей, но удастся ли музыканту справиться с этой задачей?