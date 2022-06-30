В Сочи пройдет первый в России фестиваль онлайн-кинотеатров

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдет с 18 по 24 сентября в Сочи на курорте «Роза Хутор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу нового киносмотра.

Фото: газета.ру газета.ру

Крупнейшие российские платформы намерены в рамках смотра показать главные сериалы сезона 2022-2023. «Представители сервисов обсудят вопросы, которые волнуют индустрию, определят вектор развития и взаимодействия. Фокус фестиваля — премьерные сериалы», — уточнили в пресс-службе.

Так, в киносмотре примут участие платформы START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv.

Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» стала Полина Зуева. Программу фестиваля «Новый сезон», который пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, объявят в ближайшее время.