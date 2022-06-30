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3 часа назад

В этот уикенд в кинотеатрах будет идти 7 старых фильмов

Кино-Панк

30 июня и 1 июля в российских кинотеатрах начинается прокат 17 фильмов. 7 из них уже показывались ранее и теперь доступны на пиратских сервисах с потоковым видео.

В этот уикенд в кинотеатрах будет идти 7 старых фильмов
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

О некоторых «премьерах» этой недели авторы «Кино-Панк» писали в прошлые годы. Например, в 2016 году на 10 из 10 баллов был оценен триллер «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна, в 2020 году – на 7 из 10 – драма «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи, а спортивная мелодрама «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» была разгромлена и оценена только в 3 балла.

Также зрители смогут ещё раз увидеть детский фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются», мультфильм «Птицы как мы», балеты «Русалочка» и «Джульетта & Ромео».

Фильмы,Белль и Себастьян: Приключения продолжаются,Русалочка,Неоновый демон,Николас Рефн,Лев Яшин,Бернардо Бертолуччи,
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