Глава Marvel Studios рассказал о будущем Алой ведьмы. Зрители могут вскоре узнать о переменах в жизни Ванды Максимофф.

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Кевин Файги в формате онлайн-диалога ответил на вопрос одного из фанатов сериала "Ванда/Вижн" о возможном продолжении истории. Судя по словам Файги, продолжение действительно будет, но когда, о чём и в каком формате — это пока секрет.

"В плане развития сюжета — да; в самых разных вариантах — вероятно и неизбежно",

— сказал он, добавив, что в одном из проектов главной героиней станет именно Ванда, но в дальнейшем появятся следующие картины с другими ключевыми персонажами.