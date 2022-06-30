В фильме «Тор» снялись дети исполнителей главных ролей

В фильме «Тор: Любовь и гром» снялись дети исполнителей главных ролей. Об этом рассказал Крис Хемсворт, сыгравший в кинокомиксе бога-громовержца Тора.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Когда дело касается фильмов Marvel Studios, то фанаты часто развлекаются тем, что находят в них скрытые «сюрпризы». В этот раз удовольствие им подпортил Крис Хемсворт, раскрыв один из главных секретов производства картины – участие в ней детей исполнителей главных ролей. Так, в кинокомиксе "Тор: Любовь и гром" снялись трое детей самого Хемсворта – 10-летняя дочь Индия и 8-летние сыновья-близнецы Саша и Тристан, две дочери режиссёра Тайки Вайтити, а также дети Натали Портман (Джейн Фостер) и Кристиана Бэйла (Горр). Сыновья Криса Хемсворта.Источник фото: соцсети.

В интервью кинокритику Кевину Маккарти Хемсворт, в частности, рассказал, что в сцене бега маленького Тора, знаменующей переход от детства ко взрослой жизни, снялся один из его сыновей. «Это, действительно, было весело», - поделился Крис. «Они все (дети) очень хотели быть в фильме». Ранее о том, том, что Тристан и Саша могут появиться в новой картине отца, стало известно из социальных сетей Хемсворта. Он поделился архивным снимком мальчиков в костюмах Тора. Что касается Индии, то она исполнила небольшую роль по имени Любовь.

«Это ощущается как разовый, весёлый семейный опыт», - отметил Крис. «Я не хочу, чтобы они становились детьми-звёздами. Это просто особенный опыт, который мы все получили».