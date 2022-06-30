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26 минут назад

Названы победители Всероссийского просветительского проекта "Умное кино"

Газета.Ruиещё 1

Экспертный совет выбрал 37 победителей Всероссийского просветительского проекта «Умное кино». Победители могут рассчитывать на финансирование от организации и партнеров мероприятия. Комиссия озвучит свое решение по распределению грантов через 10 дней после окончания конкурса.

Названы победители Всероссийского просветительского проекта "Умное кино"
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мы получили более тысячи заявок со всей России – это колоссальное количество тем, которые можно исследовать и интересно преподносить. Уверен, что наш проект принесет много удовольствия и пользы зрителям, а для авторов станет трамплином к известности и возможностью поднять насущные вопросы и донести свой взгляд до широкой аудитории», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Проекты-конкурсанты рассказывали о значимых аспектах жизни российского общества. Например, работы участников были посвящены уникальным природным и историческим памятникам России, традициям и культуре регионов, образованию, достижениям и уникальным историям россиян, а также современным технологиям.

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