Названы победители Всероссийского просветительского проекта "Умное кино"

«Мы получили более тысячи заявок со всей России – это колоссальное количество тем, которые можно исследовать и интересно преподносить. Уверен, что наш проект принесет много удовольствия и пользы зрителям, а для авторов станет трамплином к известности и возможностью поднять насущные вопросы и донести свой взгляд до широкой аудитории», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.