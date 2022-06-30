5 фильмов для тех, кто хотел бы оказаться в пионерском лагере

С любовью вспоминаете о детстве и временах, проведенных в пионерском лагере? Эта подборка фильмов и сериалов от “Рамблера” определенно для вас.

Фото: Кадр из фильма “Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен” Кадр из фильма “Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен”

“Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен” (1964)

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Подросток Костя Иночкин (Виктор Косых) едет в пионерский лагерь. Но радость от пребывания на отдыхе и новых знакомств сменяется чередой проблем. Мальчик-балагур нарушает распоряжение начальника лагеря – не переплывать через речку – за что его отправляют домой. Но Иночкин, страшась за свою бабушку, которая в его воображении может умереть из-за непослушного внука, решается остаться в лагере нелегально.

“Сто дней после детства” (1975)

Кадр из фильма “Сто дней после детства”

Для Мити Лопухина (Борис Васильев) эта поездка в лагерь станет особенной. Садясь в старенький автобус, он еще не знает, что станет частью любовного треугольника и впервые познает горечь безответной любви. Сможет ли он выразить свои чувства и не навредить при этом той, которая в него влюблена?..

“Каникулы строгого режима” (2009)

Кадр из фильма “Каникулы строгого режима”

Сбежавшие заключенные становятся по стечению обстоятельств вожатыми отряда подростков в пионерском лагере. Непривычная роль, которую предстоит сыграть Кольцову (Дмитрий Дюжев) и Сумарокову (Сергей Безруков), сложна потому, что дети замечательно чувствуют неискренность взрослых. Этот фильм – история не о том, как вынужденные вожатые пытаются сплотить свой пионеротряд ради поездки в Ленинград. А о том, может ли маленький человек помочь преобразиться “тертому калачу”.

“Молодой человек” (2022)

Кадр из фильма “Молодой человек”

Ване Ревзину (Павел Табаков) – 30. Вот только пребывание в “самом расцвете сил” оборачивается для него тотальным разочарованием в жизни. В юности он был настоящей звездой – получил золотую медаль в школе и красный диплом вуза. А потом его жизнь превратилась в череду взлетов и падений. Жена ушла, с работы уволили и за бесконечную ипотеку оказалось нечем платить. Ваня узнает, что его бывший одноклассник, двоечник-Коля (Данила Козловский), теперь бизнесмен. Более того, он организовал лагерь для подростков, которым предстоит побороться за многомиллионный приз. Ваня никогда не выглядел на свой возраст. И он решается вступить в борьбу за приз, подделав документы.

“Пищеблок” (2021)

Кадр из сериала “Пищеблок”