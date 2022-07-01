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3 часа назад

Кадр дня: как «Клеопатра» чуть не обанкротила 20th Century Fox

Мария Кимакович

Знаменитая «Клеопатра» Джозефа Манкевича с Элизабет Тейлор в главной роли до сих пор остается одним из наиболее дорогих фильмов в истории кино. Сколько стоили съемки картины, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: как «Клеопатра» чуть не обанкротила 20th Century Fox
Фото: Кадр из фильма "Клеопатра"Кадр из фильма "Клеопатра"

Изначально на съемки «Клеопатры» планировали потратить 5 миллионов долларов. Но фильм никак не могли закончить и в течение последующих двух лет в него продолжали вкладывать деньги. В общей сложности картина обошлась студии 20th Century Fox в сумму, которая в 7 раз превышала начальную. 35 миллионов долларов, которые пришлось потратить на съемки фильма чуть не разорили студию.

Кстати, по некоторым подсчетам, «Клеопатра» стоила еще больше: эксперты издания Variety пришли к выводу что на фильм на самом деле было потрачено более 43 миллионов долларов.

Фильмы,Элизабет Тейлор,
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