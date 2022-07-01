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1 час назад

Российский хоррор представят на фестивале в Хорватии

Газета.Ru

Короткометражный фильм в жанре хоррор "Бежать некуда" покажут на Fantastic Zagreb Film Festival 2022 в Хорватии. Об этом сообщает RussoRosso.

Российский хоррор представят на фестивале в Хорватии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект российского кинокритика и журналиста Дмитрия Барченкова расскажет о молодом парне, который не может избавиться от абьюзивного бойфренда.

"Мне уже не терпится рассказать о крышесносных премьерах на других территориях, но всему свое время. А вот покажемся ли мы в России — большой вопрос", - поделился Барченков.

Продюсером фильма выступит Владимир Северцев ("Бывшая"). Главные роли исполнили Ян Цапник и Святослав Рогожан ("Трудные подростки").

Фильмы,Бывшие,Ян Цапник,
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