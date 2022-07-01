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4 часа назад

Опубликованы первые кадры мультфильма про Черепашек-ниндзя

Чемпионат.com

Netflix опубликовал первые кадры мультфильма Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie. Он основан на мультсериале «Эволюция черепашек-ниндзя», поэтому и стиль остался прежним.

Опубликованы первые кадры мультфильма про Черепашек-ниндзя
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Эта стилистика получила массу критики от фанатов Черепашек-ниндзя, поскольку она кажется совсем неподходящей для героев.

Сюжет мультфильма посвятят Леонардо, Рафаэлю, Донателло и Микеланджело. Черепашки попадут в передрягу и встретят таинственного незнакомца из будущего, который приведёт за собой другие проблемы. Постановкой проекта занимались Ант Уорд и Энди Суриано, которые работали над мультсериалом про Черепашек-ниндзя на Nickelodeon.

Фильмы,Netflix,
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