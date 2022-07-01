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3 часа назад

«Игры разумов»: как заключенный создал самый большой словарь

Даша Краснова

Профессор Джеймс Мюррей работает над первым в истории словарем английского языка, а его соратником неожиданно становится заключенный психиатрической клиники. "Рамблер" расскажет о фильме подробнее.

«Игры разумов»: как заключенный создал самый большой словарь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Действие биографической драмы с элементами детектива "Игры разумов" разворачивается в середине XIX века. Филолог-самоучка и полиглот Джеймс Мюррей работает над делом своей жизни. Он пытается составить первый Оксфордский словарь английского языка.

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Но выяснить происхождение каждого английского слова не поддается даже гению, кем определенно был Мюррей. Работа над словарем затягивается, что тревожит профессоров Оксфорда, которые и так не расположены к филологу без диплома.

Случайным образом Мюррей находит соратника. Он получает письмо из психиатрической лечебницы от пациента по имени Уильям Майнор. На тот момент он не только проходил лечение, но и убил человека. Позже он станет одним из соавторов Оксфордского словаря английского языка.

Будучи в заточении, мужчина написал словарные статьи к более чем 10 тысячам слов при помощи уникальной системы подбора слов в картотеку с указанием страниц из каждой им прочитанной книги. Мюррей называл его главным помощником, внесшим вклад в создание словаря.

Стоит отметить, что оба героя были изгоями. Одного спасало от безумия погружение в мир слов, смыслов и кропотливая работа по их систематизации. А Мюррея отделяли от заказчиков происхождение, социальный статус и масштаб мысли.

Фильм рассказывает и о покаянии, ведь Майнор совершил преступление, о чем жалел всю жизнь. Однако после ему удалось годами поддерживать общение со вдовой убитого им человека. И в фильме, и в жизни женщина действительно навещала Майнора в лечебнице и регулярно носила ему новые книги.

Современники писали, что сначала Майнора простил сначала человек, потом общество, а затем – история. Ведь трудно представить, что важнейшую книгу в истории Англии пишет убийца.

В фильме представлен яркий тандем звезд Голливуда в лице Мэла Гибсона и Шона Пенна. Это история о мощном интеллекте, дружбе и любви вопреки.

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