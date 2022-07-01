Группа "Земляне" передаст больницам Донбасса и Луганска всю выручку со своего юбилейного концерта

Завтра, 2 июля на площадке "Газпром Арена" в северной столице состоится юбилейный концерт группы "Земляне" в честь 45-летия коллектива. Сегодня, 1 июля, состоялась пресс-конференция, на которой было уточнено время начала мероприятия: 21.00, чтобы жара успела сойти. До этого старт шоу планировали на 20.00. Как и сообщалось ранее, "Земляне" направят всю выручку с продажи билетов (за символическую цену) на юбилейное шоу медицинским учреждениям в ДНР и ЛНР. Это подтвердил продюсер, основатель группы Владимир Киселев в ходе пресс-конференции. Он также упомянул, что в течение последних три месяцев коллектив выступил в Луганске, в Донецке и в Херсоне.