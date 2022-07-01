Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+34° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Группа "Земляне" передаст больницам Донбасса и Луганска всю выручку со своего юбилейного концерта

Ревизор.ruиещё 1

Завтра, 2 июля на площадке "Газпром Арена" в северной столице состоится юбилейный концерт группы "Земляне" в честь 45-летия коллектива. Сегодня, 1 июля, состоялась пресс-конференция, на которой было уточнено время начала мероприятия: 21.00, чтобы жара успела сойти. До этого старт шоу планировали на 20.00. Как и сообщалось ранее, "Земляне" направят всю выручку с продажи билетов (за символическую цену) на юбилейное шоу медицинским учреждениям в ДНР и ЛНР. Это подтвердил продюсер, основатель группы Владимир Киселев в ходе пресс-конференции. Он также упомянул, что в течение последних три месяцев коллектив выступил в Луганске, в Донецке и в Херсоне.

Группа "Земляне" передаст больницам Донбасса и Луганска всю выручку со своего юбилейного концерта
Фото: Ревизор.ruРевизор.ru
Фильмы,Владимир Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители