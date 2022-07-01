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3 часа назад

Кинокомпания Universal Pictures полностью уходит из России

Чемпионат.com

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинокомпания Universal закрывает свой офис в России. Как отмечено в сообщении, которое корпорация ранее отправила ряду кинотеатров, операции компании будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.

Кинокомпания Universal Pictures полностью уходит из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Материнская компания Universal Pictures решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании.

В марте 2022 года голливудские мэйджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Из-за этого в отечественных кинотеатрах больше не показывают крупные западные премьеры.

При этом БК отмечает, что российские офисы других голливудских мэйджоров продолжают свою работу. В частности, в местном подразделении Disney уточнили, что работа офиса приостановлена, но он не закрыт.

Фильмы,Walt Disney,
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