Кинокомпания Universal Pictures полностью уходит из России

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кинокомпания Universal закрывает свой офис в России. Как отмечено в сообщении, которое корпорация ранее отправила ряду кинотеатров, операции компании будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.

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Материнская компания Universal Pictures решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании.

В марте 2022 года голливудские мэйджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Из-за этого в отечественных кинотеатрах больше не показывают крупные западные премьеры.