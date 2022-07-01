Фото: первые кадры с Сигурни Уивер в роли подростка из «Аватара 2»

Disney продолжает делиться новыми кадрами и информацией об «Аватаре: Путь воды». В этот раз компания показала два кадра с молодой дочерью Джека и Нейтири по имени Кири. В фильме её роль исполнила Сигурни Уивер («Чужой»).

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Интересно, что актриса играла в оригинальном фильме совсем другую роль — учёной Грэйс Августин. Однако современные технологии позволили 72-летней актрисе воплотить образ подростка. По словам режиссёра Джеймса Кэмерона, Уивер с лёгкостью помолодела на 60 лет и не «выходила из персонажа» на протяжении всего съёмочного процесса.

Сигурни просто взяла и помолодела. Она стала выглядеть моложе, у неё появилось больше энергии, и она ни разу не вышла из образа Кири за весь период съёмок. У нее даже были румянец на лице, лёгкая походка и озорной дух.