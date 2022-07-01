Что посмотреть в кинотеатрах в выходные

Новые эмоции и впечатления можно легко получить от просмотра интересного фильма. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных картинах, которые можно посмотреть в московских кинотеатрах уже сегодня.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Бэтмен»

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Долгожданный фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» вышел на экраны в российских кинотеатрах. Зрители смогут проследить путь Брюса Уэйна в исполнении Роберта Паттинсона к званию легендарного защитника Готэма.

После серии жестоких нападений на высокопоставленных чиновников улики приводят Бэтмена в самые темные закоулки преступного мира. Там он встречает Женщину-Кошку, Кармайна Фальконе, Пингвина и главного злодея фильма — Загадочника, с которым герою предстоит разобраться.

«Дикая»

Премьерная комедия «Дикая» расскажет историю начинающей модели Алены в исполнении российской актрисы Таисии Вилковой, которая мечтает покорить Москву. На одной из вечеринок она знакомится с олигархом Егором. Он предлагает ей полететь на его самолете в Ниццу.

Однако сюжет поворачивается так, что самолет садится в Якутии, а Алена остается одна в дикой тайге. Модель остается один на один с природой, без еды и связи. Теперь ей придется одной выживать среди опасного леса и найти возможность вернуться домой.

«Школа волшебства»

Фантастическая комедия об учительнице начальных классов, которая превращается ночью в колдунью, стала приквелом к картине «Колдунья приходит ночью». Легендарную рождественскую колдунью Бефану сыграла итальянская актриса Зои Массенти, а ее наставницу Долорес — Моника Беллуччи.

Она обучает детей в магической школе. Но однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу. На нее объявил охоту ужасный барон, который ненавидит всех ведьм. Существование Школы волшебства оказывается под угрозой из-за его коварных планов.

«Проклятие Артура»

Французский фильм ужасов по сценарию Люка Бессона расскажет об увлекательных приключениях подростков, которые пробираются в заброшенный дом и натыкаются там на древнее зло.

18-летний Алекс увлекается фантастической киносагой об Артуре и минипутах. Однажды его друзья предлагают ему проникнуть в заброшенный дом, где проходили съемки фильма. Там их ждут призраки и смертельно опасный капкан.

«Кощей. Похититель невест»

В новой приключенческой анимации от Романа Артемьева известный персонаж русских сказок Кощей Бессмертный ищет себе спутницу жизни.