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5 часов назад

Умер сыгравший в фильмах "Сияние" и "Бегущий по лезвию" актер Джо Теркел

Газета.Ruиещё 5

Американский актер Джо Теркел скончался на 95 году жизни, сообщает издание Deadline, ссылаясь на его семью. Актер умер в понедельник, 27 июня, в больнице в штате Калифорния. По словам родных, он мирно умер вместе со своими сыновьями Крейгом и Робертом. Теркел сыграл бармена Ллойда в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года, а также исполнил одну из основных ролей в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982). Незадолго до своей смерти актер завершил мемуары под названием "Несчастье успеха". Семья планирует опубликовать книгу в конце 2022 года.

Умер сыгравший в фильмах "Сияние" и "Бегущий по лезвию" актер Джо Теркел
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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