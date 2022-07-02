Серия фильмов «Пункт назначения» будет перезапущена

Серия картин «Пункт назначения» сменит концепцию и будет перезапущена. Об этом рассказали создатели франшизы.Ужастик продолжит развиваться на стриминговых платформах.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Шестой фильм предложит совсем новую концепцию и будет первым шагом к перезагрузке. Этой информацией поделился создатель франшизы Джеффри Реддик.

Он заявил, что действительно разговаривал со сценаристами, которые хотели получить какое-то представление о том, что, по мнению создателя серии, играет важнейшую роль для франшизы, а также о неких идеях. Реддик назвал эту беседу «замечательной».