Серия фильмов «Пункт назначения» будет перезапущена

Серия картин «Пункт назначения» сменит концепцию и будет перезапущена. Об этом рассказали создатели франшизы.Ужастик продолжит развиваться на стриминговых платформах.
Шестой фильм предложит совсем новую концепцию и будет первым шагом к перезагрузке. Этой информацией поделился создатель франшизы Джеффри Реддик.
Он заявил, что действительно разговаривал со сценаристами, которые хотели получить какое-то представление о том, что, по мнению создателя серии, играет важнейшую роль для франшизы, а также о неких идеях. Реддик назвал эту беседу «замечательной».
Джеффри также признался, что взволнован историей, о которой он пока не может рассказать. Однако это не просто еще один сюжет о людях, которые обманывают смерть, а потом она настигает всех по очереди.