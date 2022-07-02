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5 часов назад

Серия фильмов «Пункт назначения» изменит концепцию и будет перезапущена

Слово и Дело

Серия картин «Пункт назначения» сменит концепцию и будет перезапущена. Об этом рассказали создатели франшизы.Ужастик продолжит развиваться на стриминговых платформах.

Серия фильмов «Пункт назначения» будет перезапущена
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Шестой фильм предложит совсем новую концепцию и будет первым шагом к перезагрузке. Этой информацией поделился создатель франшизы Джеффри Реддик.

Он заявил, что действительно разговаривал со сценаристами, которые хотели получить какое-то представление о том, что, по мнению создателя серии, играет важнейшую роль для франшизы, а также о неких идеях. Реддик назвал эту беседу «замечательной».

Джеффри также признался, что взволнован историей, о которой он пока не может рассказать. Однако это не просто еще один сюжет о людях, которые обманывают смерть, а потом она настигает всех по очереди.

Фильмы,Пункт назначения,
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