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6 часов назад

Сериал "Почему женщины убивают" не будет продлен на третий сезон

Газета.Ru

Сериал-анталогия «Почему женщины убивают» Марка Черри не получит третий сезон, сообщает Deadline, ссылаясь на пресс-службу Paramount+.

Сериал "Почему женщины убивают" не будет продлен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Paramount+ принял трудное решение не продлевать сериал «Почему женщины убивают» на третий сезон»,

— заявили в Paramount+ и поблагодарили всех причастных к созданию проекта.

Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что перед сообщением о закрытии сериала компания вела переговоры с известными актерами об участии в третьем сезоне, решение о котором было принято в декабре.

Причина закрытия проекта не сообщается. Второй сезон показывал высокие результаты по просмотрам и попал в список «10 лучших сериалов с точки зрения общего вовлечения и привлечения новых подписчиков».

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