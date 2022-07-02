Сериал "Почему женщины убивают" не будет продлен

Сериал-анталогия «Почему женщины убивают» Марка Черри не получит третий сезон, сообщает Deadline, ссылаясь на пресс-службу Paramount+.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Paramount+ принял трудное решение не продлевать сериал «Почему женщины убивают» на третий сезон»,

— заявили в Paramount+ и поблагодарили всех причастных к созданию проекта.

Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что перед сообщением о закрытии сериала компания вела переговоры с известными актерами об участии в третьем сезоне, решение о котором было принято в декабре.