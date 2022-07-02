10 лучших кинолент знаменитого кинорежиссера Вуди Аллена

Немногие режиссеры имеют колоссальный успех столь продолжительное время, как Вуди Аллен. На счету нью-йоркского режиссера еврейского происхождения, около полусотни полнометражных фильмов.

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Его мастерство позволило ему работать вместе с лучшими актерами и актрисами американской и европейской сцены. Среди них Дайан Китон, Миа Фэрроу, Леонардо ди Каприо и Скарлетт Йоханссон.

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Сегодня мы вспомним 10 самых лучших фильмов Вуди Аллена.

1. Спящий

После того, как Вуди Аллен показал свету свои первые фильмы, в которых зритель увидел во всей красе «комедию фарса», в 1973 году он снимает «Спящего».

Это научно-фантастическая комедия, действие которой происходит в антиутопическом будущем.

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После 200-летней спячки главный герой, которого играет сам Аллен, просыпается, на первый взгляд, в совершенном и развитом обществе. Однако по мере развития сюжета окажется, что миром правит диктатор.

В контексте этого обезличенного и отстраненного общества, доминируют бредовые действия героя Аллена, вынужденного скрываться под личиной робота-официанта.

Помимо совершенно нового для режиссёра жанра, эта лента примечательна и тем, что впервые в его фильмографии появляется несравненная Дайан Китон.

2. Сладкий и гадкий

В конце 90-х Вуди Аллен возобновил псевдодокументальную технику, которую он использовал в 1983 году для своего «Зелиг», чтобы снять «Сладкий и гадкий».

Это фальшивый документальный фильм, вдохновлённый жизнью французского джазового исполнителя Джанго Рейнхардта.

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Главный герой — Эммет Рэй, которого играет Шон Пенн, талантливый джазист 1930-х годов, одержимый идеей считаться вторым лучшим гитаристом в мире после самого Рейнхардта.

Этот фильм — один из редких случаев, когда Аллен практически полностью отказывается от комедии, чтобы сделать акцент на драматической стороне истории. И на этот раз, ему это удается очень хорошо.

Так появляется одна из лучших пьес Вуди Аллена, в которой мы видим всю его страсть к джазу. В этом фильме режиссер «допускает» зрителя к своим размышлениям о нестабильности человеческой души.

3. Полночь в Париже

Самый большой кассовый успех Вуди Аллена. В «Полночь в Париже» главный герой Гил (Оуэн Уилсон) попадает в прошлое. Во времена, когда жил и творил великий Эрнест Хемингуэй, Дали, Штель, Пикассо и Фицджеральд.

Помимо великолепной исторической реконструкции, поражает романтический, легкий и вместе с этим очень меланхоличный тон картины.

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На протяжении всего фильма невидимой нитью вплетена главная мысль режиссера: истинный творец всегда испытывает чувство неудовлетворенности и отчужденности.

Непрерывный поиск вдохновения, и порой болезненная зависимость от новых впечатлений – именно так видит Аллен настоящего художника.

4. Матч-пойнт

В 2005 году Аллен представил миру «Матч-пойнт». Основой фильма стала аллегория к произведению Достоевского «Преступление и наказание».

Это типичная «алленская черная комедия». Тем не менее, «Матч Пойнт» стал одним из лучших фильмов Аллена 2000-х годов.

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Главный герой Крис с трудом выносит любовь своей сентиментальной жены Хлои. И одновременно с этим не может совладать со своей страстью к другой женщине – Ноле. Которую играет Скарлетт Йоханссон.

В этом современном нуаре с мрачными и тревожными тонами, Вуди Аллен отдает центральное место удаче и случаю. Которые и определяют судьбу главного героя.

5. Ханна и ее сестры

Один из любимых фильмов Вуди Аллена среди критиков и публики. Лента 1986 года представляет собой великолепный ансамбль, где в течение года рассказывается история Ханны, которую играет Миа Фэрроу.

Во главе сюжета ее история сотрудничества с Вуди Алленом, жизнь двух ее сестер и перипетии семейной жизни. Истории о любви, состоящие из постоянных перемен как с их стороны, так и со стороны мужей.

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В этом балансирующем между комедией и драмой фильме, много диалогов о человеческой душе, жизни в паре, о любви между ними, которая, по мнению Аллена, отнюдь не является безусловной.

6. Любовь и смерть

Перенесшись в антиутопическое будущее в «Спящем», в 1975 году Аллен «вернулся во времени», точно в начало 19-го века, чтобы снять «Любовь и смерть». Ироническую и пародийную адаптацию романа Толстого «Война и мир».

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Во второй совместной работе с Дайан Китон, Аллен делает важный шаг к изощренной комедии и начинает ставить себя в центр истории не только как актер и режиссер, но и как персонаж: неуклюжий, трусливый, экзистенциалист и нигилист.

К гротескному повествованию исторической драмы, в которой Ален сражается с Наполеоном, добавляется столь же гротескная и сюрреалистическая любовная связь между Алленом и Дайан Китон.

7. Будь что будет

После безуспешного периода в Лондоне Вуди Аллен возвращается в Нью-Йорк и в 2009 году снимает один из своих самых смешных фильмов.

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Главный герой Борис, которого играет Ларри Дэвид, — нигилист, депрессивный физик, и почти лауреат Нобелевской премии. Однажды он влюбляется в молодую и беззаботную Мелоди, на которой вскоре женится.

Этот союз приведет их к столкновению со множеством причудливых и уникальных персонажей.

Этим фильмом Вуди Аллен решает разрушить все табу ложно-прогрессивной Америки, которая скрывает провинциальный и фанатичный менталитет.

Он находит в Ларри Дэвиде одно из самых харизматичных, прямолинейных и экстраординарных альтер-эго.

8. Энни Холл

Не нужно много объяснений, когда речь заходит об «Энни Холл». О фильме 1977 года, получившем четыре премии «Оскар», включая «Лучший фильм».

Здесь мы видим все приемы романтических комедий Вуди Аллена, которые помещены в центр сюжета. Это те элементы, которые сделали Вуди одним из самых вдохновляющих современных американских режиссеров.

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Фильм — история любви между Элви и Энни, которую снова играет Дайан Китон. Именно за эту роль она получила своего Оскара.

Сюжет передаётся посредством использования ретроспективных кадров и флеш форвардов, слияния реализма и сюрреализма, чередования линейного повествования и фальшивой документальности.

Так выходит один из величайших шедевров мировой романтической комедии, где жизнь пары, показанная от начала до конца, приобретает реальные, осязаемые, волнующие и немного горько-сладкие тона.

9. Манхэттен

Вуди Аллен не раз посвящал фильмы своему любимому Нью-Йорку. Одна из самых ярких и элегантных комедий в истории кино – черно-белый шедевр «Манхэттен». Именно в таких красках Аллен описывает Нью-Йорк своего детства.

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В дополнение к прекрасной композиции сценария здесь поразительна и работа оператора Гордона Уиллиса. Который смог передать эстетическую красоту, никогда ранее не достигаемую в фильмах Вуди Аллена. Оператор считает эту картину своим наилучшим творением.

Потенциально любой кадр, экстраполированный из этого фильма, заслуживает места на художественной выставке. Очевидно, что в фильме снова играет Дайан Китон и делает это божественно.

10. Преступления и проступки

В конце 80-х Вуди Аллен мастерски дирижирует своим величайшим шедевром.

«Преступления и проступки» — первая глава вышеупомянутой трилогии по Достоевскому.

В фильме рассказывается о двух параллельных историях: одна с участием самого Вуди Аллена в главной роли, направлена на комедийный лад и социальную критику. Другая, с Мартином Ландау в главной роли, направлена на чистую драму и нуар.