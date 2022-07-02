Какие фильмы посмотреть в июле: 10 кинопремьер

Драма о подростковой любви, мюзикл о двух мошенниках или классическая история о туристах, которые попали в ловушку морских монстров, пока плавали в Тихом океане, – вот неполный список кинопремьер июля, которые помогут скрасить летние вечера.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Страна Саша»: с 7 июля

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Саша готовится к поступлению в вуз, но пока молодой человек не может понять, с какой профессией хочет связать свое будущее. Его увлечения типичны для семнадцатилетнего подростка – граффити, скейт и прогулки с друзьями. Саша часто чувствует свою нерешительность и винит в этом отца, который ушел из семьи еще в раннем детстве мальчика. Жизнь Саши меняет встреча с девушкой Женей и отцом.

Этот фильм подойдет тем, кто ценит мелодрамы и динамичный монтаж, а также любителям искать ответы на вечные подростковые вопросы.

«Первая любовь»: с 7 июля

Этот фильм – мелодрама о двух подростках Джим и Энн, которых неожиданно настигла любовь. Ребята должны были готовиться к поступлению в университет, но их чувства разрушили все планы. Они испортили отношения с родителями. Родители подростков пытаются объяснить детям, что пора бы им взяться за ум.

Главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин, который снимался в фильмах о Гарри Поттере в роли маленького Волан-де-Морта.

«Молох»: с 7 июля

Очередные раскопки помогли обнаружить не просто останки, а целые тела последователей культа Молоха – языческого божества, которое любило массовые жертвоприношения. Считается, что жертвы, которые приносят Молоху, дают реинкарнацию и бессмертие. Люди замечают, что в городе происходит нечто странное, указывающее на то, что древний бог пробудился и требует новых жертв.

Этот фильм понравится любителям фолк-хоррора и ужасов. Режиссер за 99 минут погружает зрителя в темный мир, который пропитан непредсказуемыми событиями.

«Влюбленные в небо»: с 7 июля

Аниме о девушке Тамаки, которая в поисках мужского внимания попала на крупную сумму. Из-за долга, который Тамаки не может оплатить, ей приходится устроиться на работу в авиационный клуб в качестве помощницы.

Эта история в очередной раз напомним всем, что только труд, терпение и сила воли могут помочь в достижении своих целей.

«Открытое море: Монстр с глубины»: с 14 июля

Ники с подругами едут на экзотический остров в Тихом океане, чтобы заняться дайвингом и поплавать на байдарках. Девушки рассчитывают на необычную поездку, которая запомнится яркими впечатлениями.

Героини действительно запомнят это путешествие, но не потому, что удачно отдохнули, а потому, что на них напал морской монстр, с которым теперь нужно бороться, чтобы не погибнуть, пишет «Газета.ру».

«Финальный аккорд»: с 21 июля

Необычный триллер, который включает в себя элементы мюзикла и мелодрамы, рассказывает зрителю историю о двух мошенниках, которые отправляются на дело, желая сорвать большой куш.

В придорожном кафе один из героев влюбляется в официантку, и эти чувства наводят его на мысли о правильности жизненного пути, по которому он идет. Пока герои разбираются в своих внутренних переживаниях, их настигает смертельная опасность.

«Пес-самурай и город кошек»: с 21 июля

Отважный пес Хэнк очень хочет стать самураем, но живет в городе, полном кошек, которые не воспринимают его всерьез. Однажды пушистые ниндзя начали угрожать его городу, а Хэнк стал единственным спасителем. Псу приходится быстро изучать боевые искусства, чтобы применять их в сражениях.

«Исповедь»: с 28 июля

Две семьи соединила одна трагедия, которая перевернула жизнь супружеских пар. Дети этих людей однажды заняли две позиции – виновник и жертва. Спустя время их родители набрались сил, чтобы встретиться, обговорить и пережить случившееся вновь.

Этот фильм – чистая драма, которая даст возможность пережить и осмыслить боль героев. Одну из главных ролей сыграл Джейсон Айзек (Люциус Малфой из фильмов о Гарри Поттере).

«От рассвета до заката»: с 28 июля

Полицейские рейды по отлову нелегальных иммигрантов из Латинской Америки происходят в фильме из-за приказа губернатора. Правительство нацелено убирать из города тех, кто находится в нем незаконно, а их детей отправлять в специальные лагеря.

Для того чтобы снять арест с задержанных детей, подросткам предлагают добровольно ухаживать за пожилыми людьми. Вскоре юноши, которые помогают пенсионерам, понимают, что в доме престарелых происходит что-то плохое, а руководство это скрывает.

«Пассажиры ночи»: с 28 июля

Героиня Элизабет недавно рассталась с мужем, и теперь на ее плечи легли заботы о двух детях-подростках. Женщина идет работать на радио, которое помогает людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Там Элизабет знакомится с юной девушкой, которую тоже берет под свое крыло.