Алексей Панин представит режиссерский дебют в Испании

Актер Алексей Панин представит режиссерский дебют «Я вернулся» в Испании, где живет последнее время.
Премьера картины о бандитах, по словам Панина, состоялась еще пару лет назад в Москве. Потом фильм «лежал на полке». Актер решил представить режиссерский дебют на творческом вечере в Валенсии 30 июля.
В фильме Панина сыграли Владимир Епифанцев, Александр Головин и Никита Джигурда. В кино также засветилась дочь звезды фильма «Жмурки».
Последнее время актер живет в Европе. Находясь на чужбине, он продолжает оскорбительно высказываться в адрес россиян, чем вызывает недовольство соотечественников.