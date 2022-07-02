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2 часа назад

Алексей Панин представит режиссерский дебют в Испании

Слово и Дело

Актер Алексей Панин представит режиссерский дебют «Я вернулся» в Испании, где живет последнее время.

Алексей Панин представит режиссерский дебют в Испании
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьера картины о бандитах, по словам Панина, состоялась еще пару лет назад в Москве. Потом фильм «лежал на полке». Актер решил представить режиссерский дебют на творческом вечере в Валенсии 30 июля.

В фильме Панина сыграли Владимир Епифанцев, Александр Головин и Никита Джигурда. В кино также засветилась дочь звезды фильма «Жмурки».

Последнее время актер живет в Европе. Находясь на чужбине, он продолжает оскорбительно высказываться в адрес россиян, чем вызывает недовольство соотечественников.

Фильмы,Жмурки,Алексей Панин,Никита Джигурда,Владимир Епифанцев,Александр Головин,
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