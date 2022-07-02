Алексей Панин представит режиссерский дебют в Испании

Актер Алексей Панин представит режиссерский дебют «Я вернулся» в Испании, где живет последнее время.

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Премьера картины о бандитах, по словам Панина, состоялась еще пару лет назад в Москве. Потом фильм «лежал на полке». Актер решил представить режиссерский дебют на творческом вечере в Валенсии 30 июля.

В фильме Панина сыграли Владимир Епифанцев, Александр Головин и Никита Джигурда. В кино также засветилась дочь звезды фильма «Жмурки».