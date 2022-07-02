Режиссер «Стражей Галактики 3» высказался о судьбе Дракса

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн ответил на вопрос фаната в соцсетях о будущем Дракса, которого играет Дэйв Батиста . Ранее актер сообщил о прощании с персонажем после третьей части, а теперь об этом высказался и постановщик:

«Я стараюсь никогда не говорить никогда о подобных вещах. Но это, наверное, последний фильм Дракса и конец истории этой группы Стражей».

Ранее Дэйв Батиста отметил в соцсетях, что после «Стражей Галактики 3» не вернется к роли Дракса и в других фильмах Marvel. В интервью изданию Collider актер сообщил, что про героя можно многое рассказать, а также показать разные его стороны. Студии же решили воспользоваться комедийной стороной персонажа.