Роль Росомахи из «Людей Икс» может получить Тэрон Эджертон

Британский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам Kingsman и Rocketman, подтвердил в интервью The New York Times, что ведет переговоры с руководством студии Marvel об исполнении роли Росомахи в новых «Мстителях» и «Людях Икс».
Актер признался, что взволнован ролью Росомахи в том числи из-за того, что образ этого супергероя связан у зрителя в первую очередь с бессменным исполнителем этой роли – австралийцем Хью Джекманом.
«Я сильно волнуюсь, потому что с ролью Росомахи всегда ассоциируется только Хью Джекман, и занять его место будет очень непросто. Но, надеюсь, все получится, и студия Marvel даст мне шанс»,
– отметил британец.
Эджертон получил широкую известность благодаря проектам Мэттью Вона Kingsman и стал лауреатом премии «Золотой глобус» за главную роль в нашумевшем байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен».
Хью Джекман в последний раз сыграл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года, в котором завершили историю героя.
В 2019 году Walt Disney Company выкупила кинокомпанию 21st Century Fox, и теперь «Людей Икс» будет снимать Marvel.