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2 часа назад

После Джекмана: Роль Росомахи из «Людей Икс» может получить британец Тэрон Эджертон

Мир24

Британский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам Kingsman и Rocketman, подтвердил в интервью The New York Times, что ведет переговоры с руководством студии Marvel об исполнении роли Росомахи в новых «Мстителях» и «Людях Икс».

Роль Росомахи из «Людей Икс» может получить Тэрон Эджертон
Фото: Кадр из фильма "Кингсман"Кадр из фильма "Кингсман"

Актер признался, что взволнован ролью Росомахи в том числи из-за того, что образ этого супергероя связан у зрителя в первую очередь с бессменным исполнителем этой роли – австралийцем Хью Джекманом.

«Я сильно волнуюсь, потому что с ролью Росомахи всегда ассоциируется только Хью Джекман, и занять его место будет очень непросто. Но, надеюсь, все получится, и студия Marvel даст мне шанс»,

– отметил британец.

Эджертон получил широкую известность благодаря проектам Мэттью Вона Kingsman и стал лауреатом премии «Золотой глобус» за главную роль в нашумевшем байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен».

Хью Джекман в последний раз сыграл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года, в котором завершили историю героя.

В 2019 году Walt Disney Company выкупила кинокомпанию 21st Century Fox, и теперь «Людей Икс» будет снимать Marvel.

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