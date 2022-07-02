Роль Росомахи из «Людей Икс» может получить Тэрон Эджертон

Британский актер Тэрон Эджертон, известный по фильмам Kingsman и Rocketman, подтвердил в интервью The New York Times, что ведет переговоры с руководством студии Marvel об исполнении роли Росомахи в новых «Мстителях» и «Людях Икс».

Фото: Кадр из фильма "Кингсман" Кадр из фильма "Кингсман"

Актер признался, что взволнован ролью Росомахи в том числи из-за того, что образ этого супергероя связан у зрителя в первую очередь с бессменным исполнителем этой роли – австралийцем Хью Джекманом.

«Я сильно волнуюсь, потому что с ролью Росомахи всегда ассоциируется только Хью Джекман, и занять его место будет очень непросто. Но, надеюсь, все получится, и студия Marvel даст мне шанс»,

– отметил британец.

Эджертон получил широкую известность благодаря проектам Мэттью Вона Kingsman и стал лауреатом премии «Золотой глобус» за главную роль в нашумевшем байопике об Элтоне Джоне «Рокетмен».

Хью Джекман в последний раз сыграл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года, в котором завершили историю героя.