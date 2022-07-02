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2 часа назад

Умер создатель мультфильма про Чебурашку

Мира Маркина

Режиссер-мультипликатор, создатель "Чебурашки" Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Его слова приводит ТАСС:

Умер создатель мультфильма про Чебурашку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало",

– поделился Капков.

Шварцман в качестве художника-постановщика принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена".

Кроме того, легендарный мультипликатор работал над мультфильмами "Снежная королева", "Дядя Степа – милиционер", "Аленький цветочек", "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что умер народный артист СССР.

Фильмы,Котенок по имени Гав,38 попугаев,Аленький цветочек,Чебурашка,Снежная королева,Леонид Шварцман,Роман Качанов,Сергей Капков,
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