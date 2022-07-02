Умер создатель мультфильма про Чебурашку

Режиссер-мультипликатор, создатель "Чебурашки" Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Его слова приводит ТАСС:
"Леонида Ароновича Шварцмана не стало",
– поделился Капков.
Шварцман в качестве художника-постановщика принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена".
Кроме того, легендарный мультипликатор работал над мультфильмами "Снежная королева", "Дядя Степа – милиционер", "Аленький цветочек", "38 попугаев" и "Котенок по имени Гав".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что умер народный артист СССР.