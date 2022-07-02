Умер создатель мультфильма про Чебурашку

Режиссер-мультипликатор, создатель "Чебурашки" Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Его слова приводит ТАСС:

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"Леонида Ароновича Шварцмана не стало",

– поделился Капков.

Шварцман в качестве художника-постановщика принимал участие в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена".