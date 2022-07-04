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1 час назад

Джеймс Кэмерон может отдать съёмки «Аватара 4» и «Аватара 5» другому

Чемпионат.comиещё 4

Режиссер Джеймс Кэмерон дал интервью изданию Empire и рассказал про судьбу «Аватара 4» и «Аватара 5». По словам Кэмерона, снять эти фильмы может даже не он.

Кэмерон может отдать съемки «Аватара 4» и «Аватара 5» другому
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссер отметил, что ради других интересных проектов он будет готов доверить франшизу другому постановщику, которому доверяет.

«Фильмы "Аватар" в некотором роде всепоглощающие. У меня есть и другие интересные проекты, которые я разрабатываю. Возможно, со временем я захочу передать эстафету режиссеру, которому доверяю, чтобы я мог заняться чем-то другим. А может и нет, я не знаю».

Кэмерон не раскрыл деталей про свой новый фильм, но если он уже есть в планах, значит подробности должны появиться скоро.

Фильм «Аватар: Путь воды» выйдет 15 декабря 2022 года.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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