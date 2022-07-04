Кэмерон может отдать съемки «Аватара 4» и «Аватара 5» другому

«Фильмы "Аватар" в некотором роде всепоглощающие. У меня есть и другие интересные проекты, которые я разрабатываю. Возможно, со временем я захочу передать эстафету режиссеру, которому доверяю, чтобы я мог заняться чем-то другим. А может и нет, я не знаю».