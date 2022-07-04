Кэмерон может отдать съемки «Аватара 4» и «Аватара 5» другому

Режиссер Джеймс Кэмерон дал интервью изданию Empire и рассказал про судьбу «Аватара 4» и «Аватара 5». По словам Кэмерона, снять эти фильмы может даже не он.
Режиссер отметил, что ради других интересных проектов он будет готов доверить франшизу другому постановщику, которому доверяет.
«Фильмы "Аватар" в некотором роде всепоглощающие. У меня есть и другие интересные проекты, которые я разрабатываю. Возможно, со временем я захочу передать эстафету режиссеру, которому доверяю, чтобы я мог заняться чем-то другим. А может и нет, я не знаю».
Кэмерон не раскрыл деталей про свой новый фильм, но если он уже есть в планах, значит подробности должны появиться скоро.
Фильм «Аватар: Путь воды» выйдет 15 декабря 2022 года.