Самые опасные кинотрюки Тома Круза

«Дублёр? А кто это?». Имя Тома Круза стало синонимом опасности экшен-фильмов, потому работает он на съёмочной площадке всегда сам. Между спуском с самого высокого здания в мире в «Миссия невыполнима» до полёта на реактивном самолёте в «Топ Ган: Мэверик», в этом обзоре вспомним о его самых напряжённых сценах.

Прыжок со скалы в «Миссия невыполнима 2» (2000).

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Похоже, ничто так не заводит актёра, как исполнение трюков во франшизе о неуловимом агенте Итане Ханте. Во второй части он не только умудрился взобраться по отвесной скале в Моабе (Юта, США), но и перепрыгнуть 450-метровый промежуток между двумя соседними утёсами с единственной страховкой в виде тонкой верёвки. «Я был зол на него за желание сделать (трюк), но я попытался остановить его и не смог», - рассказал режиссёр Джон Ву. «Я был так напуган, что даже вспотел. Совершенно не мог смотреть в монитор, когда мы это снимали».

Острие ножа в паре миллиметров от глазного яблока в «Миссия невыполнима 2» (2000).

Скалолазание и рискованные прыжки были не единственными достижениями актёра во второй части. Тогда как зрители прикрывали глаза во время ещё одного трюка в этой картине, Круз предпочитал держать их широко открытыми. Знаменитая сцена «нож в глаз» включала настоящее холодное оружие, направленное прямо в глазное яблоко актёра и остановленное в полсантиметре от него. По словам Ву, он был уверен, что удастся снять эту сцену без большого риска, но главная звезда и продюсер фильма решил иначе.

Бег по небоскрёбу вниз в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011).

Один из самых знаменитых трюков Круза был показан в четвёртой части франшизы, когда он соскакивает со стены здания. Но не простого здания! А самого высокого в мире – дубайского Бурдж-Халифы. Для выполнения непростой задачи актёру понадобились специальные «присасывающиеся» перчатки, чтобы добраться до 130-го этажа этого 828-метрового небоскрёба, а затем спуститься на верёвке, совершив гигантский «прыжок веры». «Однажды я проснулся ночью и понял, что наш герой болтается примерно в миле от земли на тонком проводе, и мой мозг закричал: «Какого чёрта мы это делаем?!», - рассказал журналистам режиссёр Брэд Бёрд.

Бронированный костюм-экзоскелет в «Грань будущего» (2014).

Трюки в этом фантастическом фильме были на высоте, но самым большим вызовом для Круза стал именно костюм. Металлической бронёй он щеголял в реальности, тогда как обычно этот элемент «дорисовывали» с помощью компьютерных технологий на этапе постпродакшена. При этом, актёра не смутил вес в 38 килограммов, отметил дизайнер по костюмам Пьерр Бохана. «Это начищенные, сделанные на скорую руку куски экипировки. Поэтому вы можете видеть, как актёры напрягаются в них», - сообщил он. «Но сильно беспокоит, когда вы берёте и «упаковываете» в них такого парня, как Том. Это огромное одолжение для любого, не говоря уже о такой звезде, как он».

Нахождение на обшивке самолёта в «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015).

Выпускник «Топ Гана» хорошо знаком с фигурами высшего пилотажа, но его трюк в пятой части франшизы, мягко говоря, несравним. Речь об управлении истребителем здесь не шла, Круз умудрился зацепиться, повиснуть и взобраться на военно-транспортный Airbus A400M, находясь на высоте более 300-т метров в течение восьми минут, рассказал оператор Роберт Элсвит. Чтобы не травмироваться, актёра страховал провод, который позже был «стёрт» на монтаже. Крое того, от ветра и пыли его глаза защищали специальные контактные линзы.

Трюк с невесомостью в «Мумия» (2017).

Вы никогда не задумывались, как актёры воссоздают ситуацию с падением грузового самолёта? Спросите Круза, который это сделал в сцене авиакатастрофы в приключенческом боевике. В привычной манере он решил сделать 64-е дубля в условиях нулевой гравитации, а не использовать альтернативный способ в виде имитации и соответствующей озвучки, пишет Variety.

Нахождение на внешней стороне движущегося вертолёта в «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).

Крузу было предложено снять эту непростую сцену на фоне зелёного экрана, а на монтаже интегрировать в горный пейзаж. Но это значило бы выйти из образа. Вместо этого актёр предпочёл тренироваться каждый день по 16 часов в течение месяца, чтобы справиться со сложными манёврами и кульминационным нисходящим движением повреждённой машины. «Эффектность сцены на 100% заслуга Тома. Его подстерегало много опасностей», - рассказал координатор по трюкам Уэйд Иствуд. «Что касается съёмки аварии, то она напоминала поездку в парке аттракционов, но невероятно опасную из-за сложного контроля над конечностями. Одно неверное движение грозило необратимой травмой», - пояснил партнёр Круза по фильму Генри Кавилл.

Прыжок со здания в «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).

Миссия Круза в этом фильме не ограничилась только закреплением на летящем вертолёте, уходящем в пике и падением с высоты. В фильме ему также пришлось прыгать с одного здания на другое. Для съёмок погони его зафиксировали ремнями безопасности, чтобы он не разбился при столкновении со стеной, прежде чем подняться и побежать дальше. К несчастью для актёра, казалось бы, «лёгкий» трюк пошёл в какой-то момент неправильно, закончившись переломом лодыжки.

Сцена в кабине в «Топ Ган: Мэверик» (2022).

В сиквеле фильма 1986-го года сцена в кабине истребителя оказалась, кто бы сомневался, смертельно опасной. Все актёры, задействованные в картине, профессионально тренировались по индивидуальным планам пилотов. «Мы работали с ВВС и школой «Топ Ган», чтобы понять, как это можно было снять. Потому что, если мы собирались это делать, то должны были освоить F-18», - сообщил Круз.

Прыжок с мотоцикла в «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (2023).