9 мультфильмов и мультсериалов июля-2022

Пойти в кинотеатр на громкую новинку сейчас та ещё задача для русскоязычных зрителей, Тлум.Ру упрощает её решение.

Фото: Tlum.ru Tlum.ru

Рассказываем о 3 полнометражных мультфильма и 6 мультсериалах, которые появятся на стриминг-сервисах в июле.

Видео дня

№ 1: «Плохие парни»

Стриминг-сервис: Peacock

Дата выхода: 1 июля

О чём: компания животных-плохишей под руководством мистера Волка начинает работать над репутацией. Беда одна — как делать хорошие дела они не понимают, получается всё не с первого раза, совесть преступников не дремлет.

№ 2: «Огонёк-Огниво»

Стриминг-сервис: Hulu

Дата выхода: 5 июля

О чём: девушка Огонёк спасает своего лучшего друга Гончара от воздействия волшебного артефакта Огниво. Читайте наш обзор.

№ 3: «Утка и гусь»

Дата выхода: 8 июля

О чём: многосерийный проект о дружбе двух милашек основан на книге детского писателя Тэда Хиллса. Для малышей.

№ 4: «Морской монстр»

Дата выхода: 8 июля

О чём: девчушка Мэйси намеревается любым способом попасть на корабль капитана Джейкоба Холланда — легендарного охотника за морскими чудовищами. Джейкоб не подозревает, сколько проблем ему принёсет малышка и её тяга к неведомым созданиям.

№ 5: «Вся правда о медвежатах»

Стриминг-сервис: HBO Max

Дата выхода: 12 июля

О чём: для тех, кому было мало мультсериала «Вся правда о медведях». Помните, что здесь герои предстанут в своём юном возрасте. Проблем от этого у них не убавится.

№ 6: «Кунг-фу Панда: миссия Рыцарь дракона»

Стриминг-сервис: Netflix

Дата выхода: 14 июля

О чём: По в компании нового помощника вынужден отправиться за двумя ласками, укравшими мощную перчатку, чьё отсутствие на законном месте ещё и аннулировало звёздный статус героя. Рыцарь — уже третий по счёту многосерийный продукт, связанный с франшизой.

№ 7: «My Little Pony: Новое поколение. Пой»

Стриминг-сервис: Netflix

Дата выхода: 18 июля

О чём: караоке для тех, кому понравился новый взгляд на поняшек, включающий в себя редизайн. Мы обозревали полный метр, смотреть или не смотреть перед специальным эпизодом — решать вам.

№ 8: «Строители Багза Банни»

Стриминг-сервис: HBO Max

Дата выхода: 26 июля

О чём: Багз и Лола Банни управляют бригадой неумелых строителей: Дафф Дака, Порки Пига, Твитти и других известных персонажей мультфильмов студии «Warner Bros.», проект рассчитан на дошкольную аудиторию.

№ 9: «Мира — королевский детектив»

Стриминг-сервис: Disney+

Дата выхода: 27 июля

О чём: второй сезон приключений юной принцессы-детектива откроет новые тайны. Напоминаем, что это мультсериал для дошкольников, если зрители постарше почувствуют скуку, считайте, так и надо.