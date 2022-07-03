9 мультфильмов и мультсериалов июля-2022

Пойти в кинотеатр на громкую новинку сейчас та ещё задача для русскоязычных зрителей, Тлум.Ру упрощает её решение.
Рассказываем о 3 полнометражных мультфильма и 6 мультсериалах, которые появятся на стриминг-сервисах в июле.
Стриминг-сервис: Peacock
Дата выхода: 1 июля
О чём: компания животных-плохишей под руководством мистера Волка начинает работать над репутацией. Беда одна — как делать хорошие дела они не понимают, получается всё не с первого раза, совесть преступников не дремлет.
Стриминг-сервис: Hulu
Дата выхода: 5 июля
О чём: девушка Огонёк спасает своего лучшего друга Гончара от воздействия волшебного артефакта Огниво. Читайте наш обзор.
Стриминг-сервис: Apple TV+
Дата выхода: 8 июля
О чём: многосерийный проект о дружбе двух милашек основан на книге детского писателя Тэда Хиллса. Для малышей.
Стриминг-сервис: Netflix
Дата выхода: 8 июля
О чём: девчушка Мэйси намеревается любым способом попасть на корабль капитана Джейкоба Холланда — легендарного охотника за морскими чудовищами. Джейкоб не подозревает, сколько проблем ему принёсет малышка и её тяга к неведомым созданиям.
Стриминг-сервис: HBO Max
Дата выхода: 12 июля
О чём: для тех, кому было мало мультсериала «Вся правда о медведях». Помните, что здесь герои предстанут в своём юном возрасте. Проблем от этого у них не убавится.
Стриминг-сервис: Netflix
Дата выхода: 14 июля
О чём: По в компании нового помощника вынужден отправиться за двумя ласками, укравшими мощную перчатку, чьё отсутствие на законном месте ещё и аннулировало звёздный статус героя. Рыцарь — уже третий по счёту многосерийный продукт, связанный с франшизой.
Стриминг-сервис: Netflix
Дата выхода: 18 июля
О чём: караоке для тех, кому понравился новый взгляд на поняшек, включающий в себя редизайн. Мы обозревали полный метр, смотреть или не смотреть перед специальным эпизодом — решать вам.
Стриминг-сервис: HBO Max
Дата выхода: 26 июля
О чём: Багз и Лола Банни управляют бригадой неумелых строителей: Дафф Дака, Порки Пига, Твитти и других известных персонажей мультфильмов студии «Warner Bros.», проект рассчитан на дошкольную аудиторию.
Стриминг-сервис: Disney+
Дата выхода: 27 июля
О чём: второй сезон приключений юной принцессы-детектива откроет новые тайны. Напоминаем, что это мультсериал для дошкольников, если зрители постарше почувствуют скуку, считайте, так и надо.
Желаем всем интересного просмотра анимационных историй в июле, даже если всё пройдёт дома. Главное — создайте нужное настроение и наслаждайтесь семейной компанией.