Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Архив со съемок фильма "Андрей Рублев" Тарковского выставят на аукцион

Газета.Ru

Аукционный дом "Литфон" 7 июля выставит на торги архивные снимки со съемок фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев", а также других картин режиссера. Стартовая цена памятных фотографий начинается от 700 тыс. рублей. Об этом сообщает "ТАСС".

Архив со съемок "Андрея Рублева" выставят на аукцион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Центральное место в коллекции, безусловно, занимает объемный архив из 446 свидетельств работы над кинокартиной "Андрей Рублев",

- сообщили в пресс-службе.

На аукционе также планируют продать фотографии со съемок ленты "Солярис", на которых, помимо режиссера и съемочной группы, запечатлены присутствовавшие во время работы официальные советские и иностранные лица. Торги начинаются по стартовой цене 550 тыс. рублей.

Среди других размещенных на продажу фотографий и памятных предметов - снимки со съемок "Иваново детство" (от 100 тыс. рублей) и дипломная работа Тарковского "Каток и скрипка" (от 50 тыс. рублей).

Фильмы,Андрей Рублев,Солярис,Иваново детство,Андрей Рублев,Андрей Тарковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители