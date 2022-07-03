Архив со съемок "Андрея Рублева" выставят на аукцион

Аукционный дом "Литфон" 7 июля выставит на торги архивные снимки со съемок фильма Андрея Тарковского "Андрей Рублев", а также других картин режиссера. Стартовая цена памятных фотографий начинается от 700 тыс. рублей. Об этом сообщает "ТАСС".

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"Центральное место в коллекции, безусловно, занимает объемный архив из 446 свидетельств работы над кинокартиной "Андрей Рублев",

- сообщили в пресс-службе.

На аукционе также планируют продать фотографии со съемок ленты "Солярис", на которых, помимо режиссера и съемочной группы, запечатлены присутствовавшие во время работы официальные советские и иностранные лица. Торги начинаются по стартовой цене 550 тыс. рублей.