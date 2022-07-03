Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры

"Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа работы с актерами, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять",