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44 минуты назад

Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры

Газета.Ru

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры. По словам постановщика, ему хочется воспитывать актеров, которые смогут противостоять плохим режиссерам. Об этом он сказал на церемонии вручения дипломов выпускникам "Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова", пишет сайт kp.ru.

Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа работы с актерами, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять",

— поделился Михалков.

Фильмы,Никита Михалков,
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