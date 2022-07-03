Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил о падении уровня современной режиссуры. По словам постановщика, ему хочется воспитывать актеров, которые смогут противостоять плохим режиссерам. Об этом он сказал на церемонии вручения дипломов выпускникам "Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова", пишет сайт kp.ru.
"Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа работы с актерами, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять",
— поделился Михалков.