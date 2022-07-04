В Москве начались съемки фильма о народном ополчении 1941 года

В Москве съемочная группа под руководством режиссера Игоря Угольникова приступила к съемкам четырехсерийного фильма «По зову сердца», рассказывающего о народном ополчении столицы 1941 года. Производством киноленты занимается студия «Военфильм» при поддержке Института развития интернета.