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5 часов назад

В Москве начались съемки фильма о народном ополчении 1941 года

runews24.ru

В Москве съемочная группа под руководством режиссера Игоря Угольникова приступила к съемкам четырехсерийного фильма «По зову сердца», рассказывающего о народном ополчении столицы 1941 года. Производством киноленты занимается студия «Военфильм» при поддержке Института развития интернета.

В Москве начались съемки фильма о народном ополчении 1941 года
Фото: runews24.rurunews24.ru

Авторами сценария картины выступили Игорь Угольников, Евгений Айзикович, Александр Балахонов и Лана Лин.

В съемках фильма примут участие Александр Коршунов, Сергей Пускепалис, Сергей Угрюмов, Игорь Угольников, Андрей Некрасов, Анна Большова и другие актеры.

Фильмы,Сергей Угрюмов,Александр Балахонов,Игорь Угольников,Александр Коршунов,Андрей Некрасов,Анна Большова,Сергей Пускепалис,Институт развития интернета,
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