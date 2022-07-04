Фильм "Одна" в четвертый раз возглавил российский кинопрокат

Драма с элементами триллера "Одна" Дмитрия Суворова в четвертый раз подряд возглавила кинопрокат в России. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

В минувшие выходные картина о девушке, выжившей в авиакатастрофе и столкнувшейся с необходимостью выживать в тайге, собрала 19 млн руб., всего в российском прокате ей удалось собрать 209 млн руб. Вторую строчку занял фильм "Дикая" Владимира Котта, третью - анимационная лента "Кощей. Похититель невест" Романа Артемьева. Лидером проката в рейтинге СНГ стал не вышедший в России и Белоруссии мультфильм "Миньоны: Грювитация", его бокс-офис составил 34 млн руб.