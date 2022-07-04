Почему "Смешарики" – это мультфильм для взрослых

Мультсериал "Смешарики" вышел на экраны 18 лет назад и с тех пор воспитал уже не одно поколение детей. Однако мало кто знает, что знаменитый мультфильм богат скрытыми смыслами, которые под силу увидеть только взрослым.

Фото: Кадр из мультфильма "Смешарики" Кадр из мультфильма "Смешарики"

Подробнее о том, почему не стоит игнорировать "Смешариков", даже если вы давно не ребенок и уже сами воспитываете детей – в материале "Рамблера".

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Запоминающиеся реплики персонажей

Чаще всего в детских мультфильмах не встретишь замысловатых выражений. Считается, что речь героев нужно упрощать, чтобы она была максимально понятна для детей. Однако создатели "Смешариков" не придерживаются этой концепции на 100% и внедряют фразы, которые заставляют задуматься. Например:

"Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас нет никакого дела. А любят нас те, кому мы нужны и безо всяких подвигов" (Лосяш).

"То получаешь не совсем то, что хочешь. То получаешь, а уже не хочешь. А то и вовсе не знаешь, чего хочешь на самом деле"(Нюша).

"У меня такое ощущение, что у кого с совестью нет проблем, у того и с памятью всё в порядке" (Крош).

Актуальные жизненные проблемы

В серии "Право на одиночество" замкнутый Бараш устает от надоедливых друзей и мечтает, чтобы они все исчезли. Его желание исполняется: герой попадает на необитаемый остров, но очень скоро начинает сходить там с ума. Так зрители понимают, что даже интровертам нужны друзья.

Серия "Бабочка" посвящена самоиндентификации. Лосяш вдруг осознает, что родился не в своем теле и хочет быть кем-то другим.

Кадр из мультфильма "Смешарики"

В эпизоде "Горы и конфеты" Бараш хочет проводить больше времени с Нюшей и любоваться вместе с ней горами. А Нюша, в свою очередь, требует за такой досуг сладости, что прямо отсылает нас к корыстной "любви".

Философские рассуждения

"Смешарики" повествуют не только о насущих проблемах, знакомых каждому, но также о философии и Вселенной.

Так, в серии "Думают ли о Вас на звездах?" Ежик начал рисовать круги на полях, чтобы его с космоса заметили внеземные цивилизации. Друзья поняли беспокойство героя и принялись ему помогать.

Кадр из мультфильма "Смешарики"

А в эпизоде "Смысл жизни" Бараш впадает в крайне меланхоличное состояние и начинает рассуждать, зачем и для чего нужно жить:

"Какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым? А какой смысл быть бодрым? Какой вообще смысл «быть» по утрам?".