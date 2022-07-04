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2 часа назад

Основные съемки сиквела "Дюны" стартуют в конце июля

Газета.Ruиещё 1

Фантастический боевик режиссера Дени Вильнева "Дюна 2" (Dune: Part Two) начал съемки 4 июля в итальянском городе Альтиволе. Об этом сообщает Deadline.

Основные съемки сиквела "Дюны" стартуют в конце июля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом полноценное производство сиквела с участием основной части актерского состава стартует в Будапеште 21 июля. Там снимался и первый фильм. Съемки в Альтиволе будут проходить в гробнице рода Брион, спроектированной архитектором Карло Скарпа в период с 1968 по 1978 год. Премьера "Дюны 2" состоится 17 ноября 2023 года, ранее релиз был запланирован на 20 октября.

К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем. К актерскому составу присоединились Флоренс Пью ("Черная вдова"), Остин Батлер ("Элвис") и Кристофер Уокен ("Сонная Лощина"). Возможно, в фильме сыграет Леа Сейду.

Фильмы,Сонная Лощина,Дюна,Джош Бролин,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,Кристофер Уокен,Дени Вильнев,
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