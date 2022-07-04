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52 минуты назад

Появился новый кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Cq.ru

Издание Empire выложило в Сеть свежий кадр из фильма «Аватар: Путь воды». На скриншоте изображен актер Стивен Лэнг, исполнитель роли полковника Майлза Куоритча в первой части кинофраншизы. По сюжету картины его герой погиб после битвы с Наʼви.

Появился новый кадр из фильма «Аватар: Путь воды»
Фото:  Cq.ru Cq.ru

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» должна состояться 15 декабря 2022 года. Улучшенная версия оригинальной картины появится в кинотеатрах осенью, перед прокатом сиквела. Доберется ли фильм до российских кинотеатров, пока неизвестно. Сюжет продолжения расскажет историю главных героев спустя несколько лет после событий первого фильма.

Фильмы,Стивен Лэнг,
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